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Скорбь на 200 человек: как в Екатеринбурге поминали жертв теракта в петербургском метро

Скорбь на 200 человек: как в Екатеринбурге поминали жертв теракта в петербургском метро
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Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
На акцию пришли блокадники, политики, казаки и «радикальные» патриоты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале 8 апреля 2017 года прошла акция памяти жертв теракта в петербургском метро. Подробнее о мероприятии смотрите в репортаже «Нашей Газеты».

Блокадники и кадеты

За полчаса до начала акции, запланированной на 12.00, неподалеку от Широкореченского мемориала припарковались два автобуса. На них привезли участников митинга, большую часть которых составляли ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, и молодые кадеты.

Остальную часть составили молодые люди, похожие на студентов (им доверили держать плакаты), казаки и активисты местного Национал-освободительного движения. Многие из членов НОДа, приехавшие на акцию, недавно проявили себя на митинге против коррупции, который прошел 26 марта 2017 года. В тот день «нодовцы» безуспешно пытались противостоять молодежи, которая собралась на площади Труда.

Из числа узнаваемых лиц города на митинг приехали депутаты-единороссы Заксобрания Свердловской области Виктор Шептий и Владимир Власов, а также депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Всего на площадке мемориала, по неофициальным оценкам, собралось около 200 человек. Усиленных мер по охране митингующих полиция не предпринимала. Никого из участников стражи порядка не досматривали, а за самой акцией наблюдали от силы с десяток полицейских.

Вместе с тем рядом с автобусами стоял грузовик, принадлежавший МВД. По всей видимости, в нем находилась усиленная группа полиции.

Голуби, стихи и происки «пятой колонны»

Траурный митинг получился коротким — всего 15 минут. Сначала к мемориалу возложили цветы блокадники, кадеты, а затем и все желающие. Когда все участники вернулись на места, в небо выпустили белых голубей. После этого ведущий акции устроил «свободный микрофон».

Первой выступила представительница ветеранов блокады Ленинграда. В поддержку петербуржцев она прочитала стихи о многострадальном городе.

Затем слово взял Виктор Шептий. В своей речи он похвалил спецслужбы (Шептий ранее служил в подразделения спецназначения ФСБ России) и антитеррористические законы. В конце своего выступления депутат призвал сплотиться перед общей бедой.

— Мы не дадим расколоть нашу страну. Питер, мы вместе! — завершил свою речь Шептий.

Егор Волков и Виктор Шептий

Третьим микрофон взял Егор Волков — руководитель местного отделения НОДа. Из его слов следовало, что теракт в Петербурге произошел из действий «пятой колонны».

— Мы все должны понимать, что нам объявлена гибридная война. Россия сейчас находится на передовой. Враги перешли к войне на наших улицах через пятую колонну. У них не получилось, и они перешли к настоящему террору — к уничтожению наших граждан, — заявил Волков.

После его выступления желающих подойти к микрофону не нашлось, и митинг объявили законченным.

  • Первоначально в Общественной палате Свердловской области планировали провести антитеррористический митинг на площади Труда. Затем акцию решили перенести на мемориал, передав инициативу ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда.
  • Антитеррористический митинг изначально вызвал неоднозначную реакцию даже среди самих организаторов. Член общественной палаты Сергей Колясников предлагал отменить мероприятие вообще, отметив, что он может стать целью организаторов террористических актов.
  • Антитеррористические митинги 8 апреля проходят по всей стране. В Москве подобная акция прошла раньше — 6 апреля. Более 50 тысяч человек возложили цветы в Александровском саду.
  • Теракт произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля в метро. По последним данным, погибли 14 человек, около 50 пострадали. В тот же вечер екатеринбуржцы зажгли свечи на Плотинке около памятника Петру I.

На мемориал приехали с десяток казаков, но вместе со всеми встали только двое

Кадеты (около 60 человек) и блокадники составляли большую часть участников акции

Блокадники в ожидании начала акции

Депутат свердловского Заксобрания Виктор Шептий

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских

Возложение цветов к мемориалу. Первыми пустили блокадников

Кадетов пустили к мемориалу во второй очереди

Когда все участники вернулись на места, в небо выпустили белых голубей

Кадеты устанавливают лампады со свечами возле мемориала

Блокадники на акцию захватили вербу, чтобы потом освятить ее потом в церкви. 9 апреля празднуется Вербное воскресение

Всего на площадке мемориала, по неофициальным оценкам, собралось около 200 человек

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Сергей Беляев, 08.04.2017, 15:03
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе, Эксклюзив
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