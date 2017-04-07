Скорбь на 200 человек: как в Екатеринбурге поминали жертв теракта в петербургском метро

На акцию пришли блокадники, политики, казаки и «радикальные» патриоты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале 8 апреля 2017 года прошла акция памяти жертв теракта в петербургском метро. Подробнее о мероприятии смотрите в репортаже «Нашей Газеты».

Блокадники и кадеты

За полчаса до начала акции, запланированной на 12.00, неподалеку от Широкореченского мемориала припарковались два автобуса. На них привезли участников митинга, большую часть которых составляли ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, и молодые кадеты.

Остальную часть составили молодые люди, похожие на студентов (им доверили держать плакаты), казаки и активисты местного Национал-освободительного движения. Многие из членов НОДа, приехавшие на акцию, недавно проявили себя на митинге против коррупции, который прошел 26 марта 2017 года. В тот день «нодовцы» безуспешно пытались противостоять молодежи, которая собралась на площади Труда.

Из числа узнаваемых лиц города на митинг приехали депутаты-единороссы Заксобрания Свердловской области Виктор Шептий и Владимир Власов, а также депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Всего на площадке мемориала, по неофициальным оценкам, собралось около 200 человек. Усиленных мер по охране митингующих полиция не предпринимала. Никого из участников стражи порядка не досматривали, а за самой акцией наблюдали от силы с десяток полицейских.

Вместе с тем рядом с автобусами стоял грузовик, принадлежавший МВД. По всей видимости, в нем находилась усиленная группа полиции.

Голуби, стихи и происки «пятой колонны»

Траурный митинг получился коротким — всего 15 минут. Сначала к мемориалу возложили цветы блокадники, кадеты, а затем и все желающие. Когда все участники вернулись на места, в небо выпустили белых голубей. После этого ведущий акции устроил «свободный микрофон».

Первой выступила представительница ветеранов блокады Ленинграда. В поддержку петербуржцев она прочитала стихи о многострадальном городе.

Затем слово взял Виктор Шептий. В своей речи он похвалил спецслужбы (Шептий ранее служил в подразделения спецназначения ФСБ России) и антитеррористические законы. В конце своего выступления депутат призвал сплотиться перед общей бедой.

— Мы не дадим расколоть нашу страну. Питер, мы вместе! — завершил свою речь Шептий.

Егор Волков и Виктор Шептий

Третьим микрофон взял Егор Волков — руководитель местного отделения НОДа. Из его слов следовало, что теракт в Петербурге произошел из действий «пятой колонны».

— Мы все должны понимать, что нам объявлена гибридная война. Россия сейчас находится на передовой. Враги перешли к войне на наших улицах через пятую колонну. У них не получилось, и они перешли к настоящему террору — к уничтожению наших граждан, — заявил Волков.

После его выступления желающих подойти к микрофону не нашлось, и митинг объявили законченным.