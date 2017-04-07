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В Нижнем Тагиле пенсионеры через суд требуют признать их гражданами СССР
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В Нижнем Тагиле пенсионеры через суд требуют признать их гражданами СССР

В Нижнем Тагиле пенсионеры через суд требуют признать их гражданами СССР
16+
Фото: «Между строк»
Тагильчане уверены - никакого развала СССР не было, а действующая власть и законы - нелегитимны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Нижнем Тагиле пенсионеры обратились в суд с требованием признать их гражданами СССР - по их мнению, Союз до сих пор существует, а нынешняя российская власть и действующие законы нелегитимны, сообщает агентство «Между строк» 7 апреля.

Тагильские пенсионеры требуют вернуть им гражданство СССР

61-летняя тагильчанка Лидия Фролова подала иск в суд к МУ МВД России «Нижнетагильское» с требованием признать ее гражданкой СССР. Фролова убеждена, что СССР де-юро существует до сих пор, и она - его часть. По словам пенсионерки, она не подписывала заявлений о смене гражданства, а обменять паспорт СССР на паспорт РФ ее заставили обманом. 
 
На мысль «вернуть» себе гражданство СССР Фролову натолкнула знакомая: 

- Мне знакомая сказала: «Посмотри свой паспорт, по нему мы мигранты» – в нём стоит печать миграционной службы. Я стала копаться, интересоваться и вот вышла на информацию про СССР, - рассказала Лидия. Женщина намерена дойти до Верховного суда и Европейского суда по правам человека, если ей откажут в удовлетворении иска.

Лидия Фролова оказалась не единственной, кто желает, чтобы их признали гражданами СССР. Вместе с пенсионеркой на суд пришли 15 человек - члены профсоюза коренных народов «Урал», основанного в 2014 году. 

10 тагильчан подали иски в суд. Одной пенсионерке суд уже отказал

Один из представителей интересов Фроловой в суде - 63-летний Петр Афанасенко, называющий себя временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил РСФСР. Афанасенко тоже убежден, что распада СССР не было, а потому действующая власть и законы, в том числе Конституция РФ, нелегитимны. На основании этого пенсионеры дважды пытались дать отвод судье, в чем им было отказано. 
 
По словам Афанасенко, врио главы Нижнего Тагила его «назначили». Кто именно, пенсионер не говорит, лишь называет эти «силы» «разведкой». Афанасенко дал Фроловой и другим пенсионерам-единомышленникам справки «о гражданстве СССР». 
  • Уже 10 человек обратились в суд с аналогичными исками, как и Фролова, которой, впрочем, суд отказал. Пенсионерка готовится обжаловать судебное решение. 
  • Инициатором идеи возрождения СССР стал врач-стоматолог из Таджикистана Сергей Тараскин. Он объявил себя врио президента СССР в 2010 году, и с тех пор «назначает» губернаторов и мэров по всей стране. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 08.04.2017, 13:45
Тэги: Политика
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Горожанин08 апреля 2017, 13:53
Йес,так держать!
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