В Свердловской области хозяева сбросили свою собаку с четвертого этажа

Пес получил открытые переломы передних лап.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Кировграде хозяева скинули свою собаку с четвертого этажа за то, что она съела их закуску, сообщает Life.ru 7 апреля.

Хозяева выкинули свою собаку из окна четвертого этажа

Владельцы пса выбросили его из окна дома на улице Дзержинского на глазах прохожих. По словам очевидцев, хозяин собаки выкинул овчарку из окна и, увидев, что его заметили прохожие, тут же скрылся. Пес при падении получил открытые переломы передних лап, и в течение получаса он пытался убежать, опираясь на торчащие из лап кости.

Ему удалось проползти два дома с передышками, пока ему на помощь не пришли волонтеры, вызванные прохожими. Им долго не удавалось поймать собаку, которая находилась в состоянии шока - пес лаял на них, рычал и пытался убежать.

Зоозащитники спасли пса

В конце концов волонтеры смогли поймать собаку, накрыть ее пледом и унести в автомобиль. По словам зоозащтницы Евгении, сначала пса думали усыпить, но позже животное вышло из состояния шока, успокоилось и перестало кидаться на людей.

Пока собака ехала в машине к ветеринару, ее стошнило куском колбасы с этикеткой и пакетиком чая. По мнению зоозащитников, хозяева решили расправиться с собакой за съеденную колбасу.