Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы: в Екатеринбурге тотальный диктант написали пассажиры ж/д вокзала

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017
VIP зал железнодорожного вокзала, где обычно проводят деловые встречи и конференции, на два часа превратился в учебный класс. Правда, вместо парт и скамеек здесь мягкие диваны и столы.
Проверить знания по русскому языку в зал ожидания повышенной комфортности пришли полсотни человек.
– Площадка на ж/д вокзале – очень интересно. Я, как человек, всегда стремящийся к новому, это оценила. Для людей, которые в дороге и поэтому нигде больше поучаствовать в проекте не могут – это очень здорово.
Даже отношение к вокзалу и его имидж меняются, – считает диктатор «Тотального диктанта» преподаватель Института международных связей Елена Кузнецова.
Елена Кузнецова
Перед тем как написать текст диктанта, участникам проекта показали выпуск шуточных новостей на тему русского языка и грамотности в целом.
– Экспертное сообщество оценивает уровень безграмотности в интернете примерно в четыре держащиеся за голову обезьяны, – говорилось в одном из сюжетов.
А директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сделала с видеоэкрана сенсационное заявление.
– Мы как организаторы считаем, что участие в «Тотальном диктанте» – это подвиг, преодоление себя. Мы тоже готовы проявить смелость. Я решила, что если диктант соберет больше 200 тысяч участников, то я прыгну с парашютом…может быть…когда-нибудь…наверно…в следующем году.
Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из его родных городов: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Екатеринбуржцам достался отрывок про уральский город.
Леонид Юзефович
Зинаида Лобанок – железнодорожница с 36-летним стажем. Диктант 80-летняя пенсионерка пишет в пятый раз. Зинаида Дмитриевна хотела быть литератором, поэтому после окончания школы приехала из Ирбита в Екатеринбург поступать в Педагогический институт. Однако из-за отсутствия общежития в те годы от мечты пришлось отказаться.
– Последний диктант я как раз писала в Педагогическом институте. Тогда у меня хромала орфография, и я, к сожалению, получила тройку. Сегодня пришла на вокзал. Здесь хорошо, мне нравится. А потом, знаете, правила ведь везде остаются одними и теми же, – говорит Зинаида Лобанок.
Зинаида Лобанок
Результат предыдущего диктанта юриста Гирфана Мирасова – «отлично». В успешном написании нынешнего участник проекта почти не сомневается.
По признанию участника «Тотального», незначительные затруднения могла вызвать только расстановка знаков препинания. Гирфану хотелось бы, чтобы текст был более насыщен сложными словами и оборотами.
– Стремлюсь быть грамотным всегда, поэтому проверяю свой уровень – это для меня важно. Хотелось бы, чтобы было больше сложных в написании слов, потому что это наглядно демонстрирует грамотность человека.
Например, тех, что заимствованы из других языков: тет-а-тет, дежавю, а также слов, которые мы используем редко, – рассказал Гирфан Мирасов.
Гирфан Мирасов
В проведении «Тотального диктанта» на новой для города площадке помогала бригада волонтеров из числа студентов. Юноши и девушки занимались выдачей и сбором бланков, объясняли, как правильно их заполнить, а также обеспечивали техническую поддержу.
– Думала, что все будет несобранно: шумно, много народу, не всем хватит места – все-таки вокзал. Но все получилось хорошо. Пообщались с участниками, помогли во всем разобраться.
Этот опыт был весьма полезен. В следующем году, думаю, решусь на написание диктанта, – поделилась волонтер Элиза Ахматова.
- Результаты «Тотального диктанта» можно будет узнать 12 апреля на сайте totaldict.ru
- 15 апреля с 10 до 13 часов для желающих в Институте международных связей пройдут консультации с филологом. Адрес: ул. Отто Шмидта, 58, аудитория № 315 аудитория.
- Награждение отличников состоится 17 апреля в 17:00 в библиотеке имени Белинского.