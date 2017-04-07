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Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы: в Екатеринбурге тотальный диктант написали пассажиры ж/д вокзала

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы: в Екатеринбурге тотальный диктант написали пассажиры ж/д вокзала
16+
Фото: Наталья Ксенофонтова
Пришли на новую площадку для проверки знаний по русскому языку и десятки горожан, которые ехать никуда не собирались.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

VIP зал железнодорожного вокзала, где обычно проводят деловые встречи и конференции, на два часа превратился в учебный класс. Правда, вместо парт и скамеек здесь мягкие диваны и столы.
Проверить знания по русскому языку в зал ожидания повышенной комфортности пришли полсотни человек.

– Площадка на ж/д вокзале – очень интересно. Я, как человек, всегда стремящийся к новому, это оценила. Для людей, которые в дороге и поэтому нигде больше поучаствовать в проекте не могут – это очень здорово.

Даже отношение к вокзалу и его имидж меняются, – считает диктатор «Тотального диктанта» преподаватель Института международных связей Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова

Перед тем как написать текст диктанта, участникам проекта показали выпуск шуточных новостей на тему русского языка и грамотности в целом.

Экспертное сообщество оценивает уровень безграмотности в интернете примерно в четыре держащиеся за голову обезьяны, – говорилось в одном из сюжетов.

А директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сделала с видеоэкрана сенсационное заявление.

– Мы как организаторы считаем, что участие в «Тотальном диктанте» – это подвиг, преодоление себя. Мы тоже готовы проявить смелость. Я решила, что если диктант соберет больше 200 тысяч участников, то я прыгну с парашютом…может быть…когда-нибудь…наверно…в следующем году.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из его родных городов: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Екатеринбуржцам достался отрывок про уральский город.

Леонид Юзефович

Зинаида Лобанок – железнодорожница с 36-летним стажем. Диктант 80-летняя пенсионерка пишет в пятый раз. Зинаида Дмитриевна хотела быть литератором, поэтому после окончания школы приехала из Ирбита в Екатеринбург поступать в Педагогический институт. Однако из-за отсутствия общежития в те годы от мечты пришлось отказаться.

– Последний диктант я как раз писала в Педагогическом институте. Тогда у меня хромала орфография, и я, к сожалению, получила тройку. Сегодня пришла на вокзал. Здесь хорошо, мне нравится. А потом, знаете, правила ведь везде остаются одними и теми же, – говорит Зинаида Лобанок.

Зинаида Лобанок

Результат предыдущего диктанта юриста Гирфана Мирасова – «отлично». В успешном написании нынешнего участник проекта почти не сомневается.

По признанию участника «Тотального», незначительные затруднения могла вызвать только расстановка знаков препинания. Гирфану хотелось бы, чтобы текст был более насыщен сложными словами и оборотами.

Стремлюсь быть грамотным всегда, поэтому проверяю свой уровень – это для меня важно. Хотелось бы, чтобы было больше сложных в написании слов, потому что это наглядно демонстрирует грамотность человека.

Например, тех, что заимствованы из других языков: тет-а-тет, дежавю, а также слов, которые мы используем редко, – рассказал Гирфан Мирасов.

Гирфан Мирасов

В проведении «Тотального диктанта» на новой для города площадке помогала бригада волонтеров из числа студентов. Юноши и девушки занимались выдачей и сбором бланков, объясняли, как правильно их заполнить, а также обеспечивали техническую поддержу.

– Думала, что все будет несобранно: шумно, много народу, не всем хватит места – все-таки вокзал. Но все получилось хорошо. Пообщались с участниками, помогли во всем разобраться.

Этот опыт был весьма полезен. В следующем году, думаю, решусь на написание диктанта, – поделилась волонтер Элиза Ахматова.

  • Результаты «Тотального диктанта» можно будет узнать 12 апреля на сайте totaldict.ru
  • 15 апреля с 10 до 13 часов для желающих в Институте международных связей пройдут консультации с филологом. Адрес: ул. Отто Шмидта, 58, аудитория № 315 аудитория.
  • Награждение отличников состоится 17 апреля в 17:00 в библиотеке имени Белинского.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 08.04.2017, 21:07
Тэги: Необычное, Транспорт, Новости
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