Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы: в Екатеринбурге тотальный диктант написали пассажиры ж/д вокзала

Пришли на новую площадку для проверки знаний по русскому языку и десятки горожан, которые ехать никуда не собирались.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

VIP зал железнодорожного вокзала, где обычно проводят деловые встречи и конференции, на два часа превратился в учебный класс. Правда, вместо парт и скамеек здесь мягкие диваны и столы.

Проверить знания по русскому языку в зал ожидания повышенной комфортности пришли полсотни человек.

– Площадка на ж/д вокзале – очень интересно. Я, как человек, всегда стремящийся к новому, это оценила. Для людей, которые в дороге и поэтому нигде больше поучаствовать в проекте не могут – это очень здорово. Даже отношение к вокзалу и его имидж меняются, – считает диктатор «Тотального диктанта» преподаватель Института международных связей Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова

Перед тем как написать текст диктанта, участникам проекта показали выпуск шуточных новостей на тему русского языка и грамотности в целом.

– Экспертное сообщество оценивает уровень безграмотности в интернете примерно в четыре держащиеся за голову обезьяны, – говорилось в одном из сюжетов.

А директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сделала с видеоэкрана сенсационное заявление.

– Мы как организаторы считаем, что участие в «Тотальном диктанте» – это подвиг, преодоление себя. Мы тоже готовы проявить смелость. Я решила, что если диктант соберет больше 200 тысяч участников, то я прыгну с парашютом…может быть…когда-нибудь…наверно…в следующем году.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из его родных городов: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Екатеринбуржцам достался отрывок про уральский город.

Леонид Юзефович

Зинаида Лобанок – железнодорожница с 36-летним стажем. Диктант 80-летняя пенсионерка пишет в пятый раз. Зинаида Дмитриевна хотела быть литератором, поэтому после окончания школы приехала из Ирбита в Екатеринбург поступать в Педагогический институт. Однако из-за отсутствия общежития в те годы от мечты пришлось отказаться.

– Последний диктант я как раз писала в Педагогическом институте. Тогда у меня хромала орфография, и я, к сожалению, получила тройку. Сегодня пришла на вокзал. Здесь хорошо, мне нравится. А потом, знаете, правила ведь везде остаются одними и теми же, – говорит Зинаида Лобанок.

Зинаида Лобанок

Результат предыдущего диктанта юриста Гирфана Мирасова – «отлично». В успешном написании нынешнего участник проекта почти не сомневается.

По признанию участника «Тотального», незначительные затруднения могла вызвать только расстановка знаков препинания. Гирфану хотелось бы, чтобы текст был более насыщен сложными словами и оборотами.

– Стремлюсь быть грамотным всегда, поэтому проверяю свой уровень – это для меня важно. Хотелось бы, чтобы было больше сложных в написании слов, потому что это наглядно демонстрирует грамотность человека. Например, тех, что заимствованы из других языков: тет-а-тет, дежавю, а также слов, которые мы используем редко, – рассказал Гирфан Мирасов.

Гирфан Мирасов

В проведении «Тотального диктанта» на новой для города площадке помогала бригада волонтеров из числа студентов. Юноши и девушки занимались выдачей и сбором бланков, объясняли, как правильно их заполнить, а также обеспечивали техническую поддержу.

– Думала, что все будет несобранно: шумно, много народу, не всем хватит места – все-таки вокзал. Но все получилось хорошо. Пообщались с участниками, помогли во всем разобраться. Этот опыт был весьма полезен. В следующем году, думаю, решусь на написание диктанта, – поделилась волонтер Элиза Ахматова.