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Екатеринбургский священник начал угрожать верующим, выступившим в защиту Руслана Соколовского

Екатеринбургский священник начал угрожать верующим, выступившим в защиту Руслана Соколовского
16+
Фото: VK.com/Виктор Норкин
Один из неоскорбленных верующих готовит заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017

Священник одного из екатеринбургских храмов иерей Тимофей Гладков начал угрожать верующим, которые выступили на суде в защиту Руслана Соколовского. Об одном из таких случаев корреспонденту «Нашей Газеты» 8 мая 2017 года рассказал выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин.

Пытался провести воспитательную беседу

По словам Норкина, сообщения в соцсети начали поступать ему с первых дней процесса. Уже тогда Виктор появился в суде в подряснике в знак поддержки Соколовского. Священнику не нравилось, что Норкин выступает в поддержку блогера. Он пригрозил приехать к выпускнику семинарии и «поговорить».

Скрин переписки предоставлен Виктором Норкиным

— Я знаю от других семинаристов, что этот священник склонен к рукоприкладству. Такое действительно было. Поэтому я трактую его желание «приехать» как угрозу побоев, — сказал «Нашей Газете» Норкин.

Корреспондент НАШЕЙ созвонился с иереем Тимофеем Гладковым. Комментировать ситуацию священник отказался.

Страница в соцсети, с которой Норкину приходили сообщения

«Добрые» христиане

Священник оказался не единственным верующим, который рассылает угрозы защитникам Руслана Соколовского. К переписке с Норкиным присоединился Алексей Фомичев — экс-участник московского движения «Божья воля» (руководимое скандально известным православным активистом Дмитрием Энтео).

В разговоре с выпускником семинарии Фомичев напомнил, что за богохульство во времена Ветхого Завета побивали камнями.

В связи с угрозами Виктор Норкин намерен обратиться в правоохранительные органы.

  • Также, как стало известно «Нашей Газете», руководство Екатеринбургской духовной семинарии запретило выпускникам общаться с защитниками Руслана Соколовского. Запрет связан с перепиской священника Тимофея Гладкова с Норкиным.
  • Настоятель храма Большой Златоуст иерей Виктор Явич ранее назвал «моральными уродами» верующих, которых не оскорбили ролики блогера Руслана Соколовского.
  • Напомним, что 11 мая 2017 года будет вынесен приговору по делу Соколовского. Ловца покемонов обвиняют по трем уголовным статьям, в том числе «Оскорбление чувств верующих».

Полная переписка екатеринбургского священника с выпускником семинарии

Полная переписка екатеринбургского священника с выпускником семинарии
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Администратор, 08.05.2017, 18:26
Тэги: Религия, Эксклюзив, Ловец покемонов
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