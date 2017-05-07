Екатеринбургский священник начал угрожать верующим, выступившим в защиту Руслана Соколовского

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017
Священник одного из екатеринбургских храмов иерей Тимофей Гладков начал угрожать верующим, которые выступили на суде в защиту Руслана Соколовского. Об одном из таких случаев корреспонденту «Нашей Газеты» 8 мая 2017 года рассказал выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин.
Пытался провести воспитательную беседу
По словам Норкина, сообщения в соцсети начали поступать ему с первых дней процесса. Уже тогда Виктор появился в суде в подряснике в знак поддержки Соколовского. Священнику не нравилось, что Норкин выступает в поддержку блогера. Он пригрозил приехать к выпускнику семинарии и «поговорить».
Скрин переписки предоставлен Виктором Норкиным
— Я знаю от других семинаристов, что этот священник склонен к рукоприкладству. Такое действительно было. Поэтому я трактую его желание «приехать» как угрозу побоев, — сказал «Нашей Газете» Норкин.
Корреспондент НАШЕЙ созвонился с иереем Тимофеем Гладковым. Комментировать ситуацию священник отказался.
Страница в соцсети, с которой Норкину приходили сообщения
«Добрые» христиане
Священник оказался не единственным верующим, который рассылает угрозы защитникам Руслана Соколовского. К переписке с Норкиным присоединился Алексей Фомичев — экс-участник московского движения «Божья воля» (руководимое скандально известным православным активистом Дмитрием Энтео).
В разговоре с выпускником семинарии Фомичев напомнил, что за богохульство во времена Ветхого Завета побивали камнями.
В связи с угрозами Виктор Норкин намерен обратиться в правоохранительные органы.
- Также, как стало известно «Нашей Газете», руководство Екатеринбургской духовной семинарии запретило выпускникам общаться с защитниками Руслана Соколовского. Запрет связан с перепиской священника Тимофея Гладкова с Норкиным.
- Настоятель храма Большой Златоуст иерей Виктор Явич ранее назвал «моральными уродами» верующих, которых не оскорбили ролики блогера Руслана Соколовского.
- Напомним, что 11 мая 2017 года будет вынесен приговору по делу Соколовского. Ловца покемонов обвиняют по трем уголовным статьям, в том числе «Оскорбление чувств верующих».