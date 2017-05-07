«Никита Михалков оскорбил десятки музеев»: Ельцин Центр ответил на сравнение с Третьим рейхом

Наряду с Ельцин Центром награду получал музей польских евреев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017

В Ельцин Центре ответили на выступление режиссера Никита Михалкова, который сравнил премию, полученную музеем, с наградой Третьего рейха. Со спецзаявлением екатеринбургский музей выступил 8 мая 2017 года.

Михалков в своем выступлении не уточнял, какую награду получил екатеринбургский музей. Как выяснилось, Ельцин Центр получил награду в номинации «Лучший европейский музей».

— Кинорежиссер по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс «Лучший европейский музей» и какие проекты были удостоены его высоких наград, — говорится в заявлении Ельцин Центра.

Лауреатами этого конкурса на протяжении последних 40 лет становились музей истории польских евреев «Полин», олимпийский музей в Лозанне, музей европейских и средиземноморских цивилизаций в Марселе и десятки других музеев.

В 2017 году наряду с Ельцин Центром награды получили Этнографический музей в Женеве, Музей истории города Лейрия в Португалии, Мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе (департамент Франции), российский музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила».

— Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии? — отмечают в конце в екатеринбургском музее.