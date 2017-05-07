Парад может пройти под дождем: синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая в Екатеринбурге

Снегопада в уральской столице в день Победы можно не опасаться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017

Во вторник, 9 мая 2017 года, в Екатеринбурге ожидается дождливая, но теплая погода, говорится на сайте свердловского Гидрометцентра.

В ночь на 9 мая столбик термометра опустится до отметки 0…+2 градуса по Цельсию, но уже днем в Екатеринбурге потеплеет до +18…+20 градусов.

В небе над городом будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь.