Парад может пройти под дождем: синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая в Екатеринбурге

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Фото: архив НАШЕЙ
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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017

Во вторник, 9 мая 2017 года, в Екатеринбурге ожидается дождливая, но теплая погода, говорится на сайте свердловского Гидрометцентра.

В ночь на 9 мая столбик термометра опустится до отметки 0…+2 градуса по Цельсию, но уже днем в Екатеринбурге потеплеет до +18…+20 градусов.

В небе над городом будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 08.05.2017, 12:26
Тэги: Погода
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