Парад может пройти под дождем: синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая в Екатеринбурге

Снегопада в уральской столице в день Победы можно не опасаться.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017
Во вторник, 9 мая 2017 года, в Екатеринбурге ожидается дождливая, но теплая погода, говорится на сайте свердловского Гидрометцентра.
В ночь на 9 мая столбик термометра опустится до отметки 0…+2 градуса по Цельсию, но уже днем в Екатеринбурге потеплеет до +18…+20 градусов.
В небе над городом будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь.
- В воскресенье, 7 мая 2017 года, жители Екатеринбурга были неприятно удивлены снегопадом.