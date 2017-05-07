В Екатеринбурге верующие выйдут отдельной колонной на акцию «Бессмертный полк»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017
Прихожан екатеринбургских храмов призвали пройтись отдельной колонной на акции «Бессмертный полк». С соответствующим заявлением 8 мая 2017 года выступил викарий Екатеринбургской епархии, епископ Евгений (Кульберг).
Верующим предлагается 9 мая 2017 года собраться в 10.00 возле Храма-на-Крови. Отсюда прихожане пройдут к площади 1905 года, где они должны встать отдельной колонной возле участников шествия.
По своему желанию верующие могут принести с собой фотографии родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
В 2016 году в акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге приняли участие порядка 50 тысяч человек. Акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая 2012 года в Томске. Координатор акции Алена Вугельман после мероприятия отругала партии за участие в шествии с политической символикой.
- В том же году прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла на акцию «Бессмертный полк» с иконой, изображающей императора Николая II. Выбранный Поклонской портрет вызвал недоумение у участников акции по всей стране.
- В 2013 году она стала всероссийской. С того момента к торжественному мероприятию присоединились Белоруссия, Германия, Израиль, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Норвегия, США, Украина и другие страны.