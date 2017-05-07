Решил перекусить после погони: в кафе возле Храма-на-Крови полиция задержала пьяного водителя

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017
В Екатеринбурге в районе Храма-на-Крови полиция задержала пьяного водителя, который пытался перекусить после погони. Об этом 8 мая 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Нетрезвого владельца автомобиля «Фольксваген Таурег» пытались сначала поймать автоинспекторы. Вечером 7 мая они заметили водителя «со странным поведением» возле Железнодорожного вокзала.
Сотрудники ДПС попытались остановить внедорожник. Водитель проигнорировал полицейских и уехал на повышенной скорости по улице Свердлова. Оторвавшись от преследователей, владелец внедорожника оставил машину возле Храма-на-Крови и ушел в кафе.
Тем временем полицейские передали данные о машине своим коллегам. Один из нарядов полиции нашел «Фольксваген», а затем и кафе, в котором решил перекусить водитель. К приходу полицейских мужчина собирался сделать заказ. В этот момент стражи порядка взяли водителя и не без труда вывели его на улицу.
- Впоследствии полицейские нашли у мужчины в сумке травматический пистолет и нож. Кроме того, выяснилось, что у водителя на счету 28 нарушений. Дважды его лишали прав за вождение в нетрезвом виде (один раз в его крови нашли следы наркотиков). В 2012 году, будучи лишенным прав, мужчина попался на нетрезвом вождении.
- После поимки в отношении водителя составили административные протоколы по нескольким статьям, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за проезд нескольких перекрестков на запрещающий сигнал светофора.
- В отделе полиции мужчине добавили статью «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».