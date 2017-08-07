Чиновники считают, что свердловчане получают в среднем по 34 тысячи в месяц

При этом бюджет региона показал профицит в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

За первые семь месяцев этого года бюджет Свердловской области показал профицит в 5,5 миллиарда рублей. Расходы составили 117,1 миллиарда, доходы – 122,6 миллиарда.

Отмечается, что госдолг Свердловской области снизился на 15,2 миллиарда рублей, то есть на 21 процент.

При этом областное правительство считает, что средняя зарплата в регионе составляет 33950 рублей.

Напомним, ранее чиновники заявляли, что на Среднем Урале врачи получают по 55 тысяч рублей в месяц, а медсестры по 28 тысяч.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!