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«Давайте оставим для следующих поколений»: глава «Атомстройкомплекса» выступил против сноса телебашни и храма-на воде

"Давайте оставим для следующих поколений": глава "Атомстройкомплекса" выступил против сноса телебашни и храма-на воде
16+
Фото: gorodskoyportal.ru
Он предложил сделать башню частью ландшафта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Глава НП «Атомстройкомплекс», одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга, Валерий Ананьев рассказал, как относится к проекту сноса телебашни и строительству храма-на воде. Встреча с журналистами прошла во вторник, 8 августа, и была посвящена Дню строителя. 

– Телебашня сейчас наш город не украшает. Но не мы ее строили – не нам и сносить. И наша задача – городу не навредить. С прудом и его акваторией – похожая история. Береговая линия триста лет складывалась – и не нам ее менять, – сказал Валерий Ананьев. 

Бетон, по мнению спикера, со временем только набирает прочность, поэтому сама башня не упадет. 

Валерий Ананьев и раньше высказывался в подобном духе. 

— Общественность говорит, что уже привыкла к башне. Это уже памятник. Возможно, ее лучше оставить как символ для остальных поколений. Ведь есть уже примеры, когда башню использовали не по назначению, где она служит таким элементом притяжения — это и Дюссельдорф, и Монреаль. Они не используются по прямому назначению, но вокруг современный район для современных людей, пользующийся спросом, — заявлял Ананьев в декабре 2016 года. 

  • Напомним, глава региона Евгений Куйвашев высказался за снос телебашни.
  • Объявление о продаже недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга за 652,8 миллиона рублей появилось на сайте бесплатных объявлений Avito вечером 21 марта.

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Галина Исакова, 08.08.2017, 19:40
Тэги: Скандалы, Строительство, Жизнь в городе
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