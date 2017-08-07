Он предложил сделать башню частью ландшафта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Глава НП «Атомстройкомплекс», одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга, Валерий Ананьев рассказал, как относится к проекту сноса телебашни и строительству храма-на воде. Встреча с журналистами прошла во вторник, 8 августа, и была посвящена Дню строителя.

– Телебашня сейчас наш город не украшает. Но не мы ее строили – не нам и сносить. И наша задача – городу не навредить. С прудом и его акваторией – похожая история. Береговая линия триста лет складывалась – и не нам ее менять, – сказал Валерий Ананьев.

Бетон, по мнению спикера, со временем только набирает прочность, поэтому сама башня не упадет.

Валерий Ананьев и раньше высказывался в подобном духе.

— Общественность говорит, что уже привыкла к башне. Это уже памятник. Возможно, ее лучше оставить как символ для остальных поколений. Ведь есть уже примеры, когда башню использовали не по назначению, где она служит таким элементом притяжения — это и Дюссельдорф, и Монреаль. Они не используются по прямому назначению, но вокруг современный район для современных людей, пользующийся спросом, — заявлял Ананьев в декабре 2016 года.