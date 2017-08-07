Ограничения введены из-за ремонта трамвайных путей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Для движения будут недоступны улицы Кирова и Долорес Ибаррури с ночи 12 августа до 6.00 часов 14 августа. Об этом сообщил официальный портал Екатеринбурга.

Из-за закрытия улиц трамваи № 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21, 23 не будут курсировать на участке Долорес Ибаррури от остановки "Кирова" до "Слесарей" в обоих направлениях. Машинам закроют движение от Долорес Ибаррури до Заводской с 00.00 12 августа до 06.00 17 августа. Объезд по улицам Токарей, Ключевской, Мельникова и Заводской.

Напомним, что все ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей на перекрестке Кирова и Долорес Ибаррури.