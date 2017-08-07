Екатеринбургским пожарным купят мотоциклы для ЧМ-2018

Их стоимость 5,5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Правительство Свердловской области объявило тендер на покупку четырех мотоциклов для пожарных. Такие траты обусловлены предстоящим ЧМ-2018. На пополнение автопарка потратят 5,5 миллионов рублей.

Согласно документам, мотоциклы должны иметь рядный двухцилиндровый 4-тактный двигатель с жидкостным охлаждением, с рабочии объемом в 1 литр с мощностью не менее 112 лошадиных сил.

Размеры мотоцикла должны быть не более 230 сантиметров в длину, и 100 сантиметров в ширину, 150 в высоту. Дорожный просвет не менее 19 сантиметров.

Заявки от подрядчиков будут приниматься до 28 августа, аукцион на покупку мотоциклов состоится 4 сентября.

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