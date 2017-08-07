Изибирком Свердловской области не пустил в Совет Федерации судимого полковника Хабарова

Его заменил директор Нижнетагильского технологического института Владислав Потанин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Избирательная комиссия Свердловской области не зарегистрировала судимого за мятеж полковника Хабарова кандидатом в Совет Федерации. В КПРФ быстро нашли ему замену и выдвинули вместо него директора Нижнетагильского технологического института Владислава Потанина.

– Закон есть закон, и мы обязаны его соблюдать. Хочу заверить, что Леонид Хабаров остается в нашей команде в статусе моего доверенного лица. Его опыт, живой ум и патриотизм будут нужны при осуществлении работы нового народного правительства, – процитировал кандидата в губернаторы Алексея Парфенова первый секретарь КПРФ Александр Ивачев.

В 2011 году Хабаров был арестован по подозрению в организации вооруженного мятежа и вовлечении других террористическую группировку.

Хабаров с сообщниками планировали подорвать опоры линий электропередачи екатеринбургской ТЭЦ, железнодорожный тоннель, разрушить все нефте- и газопроводы. После этого они собирались убить местных руководителей силовых структур, представителей власти.

В феврале 2013 года получил четыре с половиной года колонии общего режима. Вышел на свободу 2 июля 2014 года по УДО.

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