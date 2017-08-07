Наверх
Клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан
14:03, сегодня
В Артях 36 сирот получили квартиры
14:25, сегодня
На Плотинке откроют барельеф первому строителю Екатеринбурга
13:53, сегодня
Екатеринбургским пожарным купят мотоциклы для ЧМ-2018
13:18, сегодня
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
Пьяный житель Нижнего Тагила разбился насмерть, выпав из окна
13:16, сегодня
Новорожденный, мать которого ударили ножом в Екатеринбурге, переведен из реанимации в хирургию
13:13, сегодня
Под Екатеринбургом жители вынуждены за свой счет ремонтировать дороги
12:55, сегодня
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
Грандиозная распродажа мягкой мебели
12:26, сегодня
В центре Екатеринбурга ограбили квартиру
12:18, сегодня
Под Екатеринбургом скорая помощь застряла на размытой дороге, когда везла пациента в больницу
12:05, сегодня
Как выбрать качественную стальную дверь?
В Свердловской области хотели взорвать мост через Исеть подушкой
11:49, сегодня
Лунное затмение над Екатеринбургом: фото горожан
11:31, сегодня
В магазинах Свердловской области нашли 235 килограмм некачественной рыбы
11:17, сегодня
В Серове водитель насмерть сбил пешехода, перепутав его с мусорным пакетом
11:12, сегодня
Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика 206 тысяч рублей за плохо установленные окна
11:05, сегодня
В Екатеринбурге Toyota на перекрестке сбила женщину
10:22, сегодня
Тест "Кто вы – котенок, котик или котище" ко Всемирному дню кошек
09:30, сегодня
Здание бывшего ресторана "Харбин" продается за 220 миллионов рублей: снести его не удалось
09:20, сегодня
В Свердловской области семью должников замуровали в квартире
09:19, сегодня1
В Екатеринбурге обновят дом Метенкова и корпус больницы Миславского
08:55, сегодня
В Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль и в этот же вечер разбился на нем
08:42, сегодня
В Екатеринбурге годовалую дочь вегетарианцев госпитализировали с истощением
08:13, сегодня2
Гроза закончилась: главу Следкома Свердловской области восстановили в должности после скандала с "борзым директором"
20:48, 07.08.2017
В Екатеринбурге задержали педофила, который терроризировал в соцсетях школьницу-инвалида
20:26, 07.08.20173
Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превышает 4,6 миллиарда рублей
19:53, 07.08.20171
В Североуральске нашли тело утонувшего школьника
19:15, 07.08.2017
В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины, приковавшего свою жену наручниками к батарее
19:14, 07.08.2017
В следующем году в Екатеринбурге вновь пройдет марафон "Европа-Азия"
18:45, 07.08.2017
В медучреждениях Екатеринбурга появятся электронные очереди
18:17, 07.08.2017
В Свердловской области полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля
17:36, 07.08.2017
"Ребенок сам ударился головой о пеленальник". НАША узнала версию врача, уронившего 22-дневного малыша в Екатеринбурге
16:57, 07.08.20172
В Свердловской области ожидается сильный ветер
16:53, 07.08.20171
В День города в Екатеринбурге состоится спортивная феерия
16:50, 07.08.2017
В Екатеринбурге возле Южного автовокзала заметили крупную змею
16:41, 07.08.2017
Уральский открытый фестиваль российского кино: первые подробности
16:41, 07.08.2017
Спецкомиссия рассмотрит работу арбитра матча "Краснодар" -"Урал"
16:31, 07.08.2017
В Екатеринбурге отремонтируют тринадцать школ
15:57, 07.08.2017
"Ссадину даже не пришлось обрабатывать": в Екатеринбурге главврач поликлиники рассказала о травме младенца
15:40, 07.08.20171
Выплаты по ОСАГО увеличат до 2 миллионов рублей
15:35, 07.08.2017
Путин поручил сделать похороны доступнее для россиян
15:03, 07.08.20177
Список перекрытий на День города в Екатеринбурге
14:30, 07.08.2017
Водитель без прав погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень
14:26, 07.08.2017
На вокзале Екатеринбурга пассажира ударили кирпичом по голове и ограбили
13:55, 07.08.2017
В Свердловской области город Богданович остался без мэра
13:30, 07.08.2017
Екатеринбуржец едва не умер от укуса гадюки из-за отсутствия сыворотки в больницах
13:29, 07.08.20172
В Екатеринбурге пройдет чемпионат мира по карате
12:49, 07.08.2017
Мать и дочь погибли во время пожара в Свердловской области
12:37, 07.08.20171
На лбу у ребенка ссадина: в Екатеринбурге медики поставили диагноз девочке с разбитой головой
12:27, 07.08.20172
В Нижнем Тагиле в жилом доме обрушился потолок
12:23, 07.08.2017
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
12:14, 07.08.2017
Три девушки пострадали в ДТП на Уралмаше
12:11, 07.08.2017

Клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан

Клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В том числе более пяти тысяч детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 30 тысяч жителей Свердловской области. 
 
На 7 августа от укусов клещей пострадал 29 081 человек (в Екатеринбурге – 10 728 человек), что на 13 процентов выше по сравнению с прошлым годом и на два процента выше среднемноголетних показателей. Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксирован 5 121 случай присасывания клещей, что в 1,2 раза больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. 
 
С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 276 человек, лабораторно диагноз подтвержден у 73 человек. С предварительным диагнозом "клещевой боррелиоз" госпитализированы 663 человек, что в 1,3 раза выше по сравнению с прошлым годом и на семь процентов выше среднемноголетних показателей. Диагноз подтвержден у 425 человек.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 08.08.2017, 14:03
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Обрушение крыши на Калинина Доска позора Дорожные воины Производство Недвижимость ЖКХ Мужчины Опрос Бэби-боксы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Расписание Фото Рецензия Отключение света Уралмаш, Эльмаш Личное Военный репортаж Дороги Хоккей Выставки Скандал с Новиковым Храм святой Екатерины Мода Политика ДТП Лайфхак Жизнь в городе Горячее Красота Бизнес Образование Взятки Новости России Новый год Катастрофа Видео Пусть говорят Футбол Грипп Дело Пьянкова Экономия Туризм Студенты 9 мая История Екатеринбурга Голодовка в колонии Экономика Ту 154 Ловец покемонов Мультимедиа Розыск Приостановка полетов в Египет ГИБДД Высокие технологии Дом-2 Снос монастыря на Качканаре Знаменитости Самолет Необычное Искусство Транспорт Хэллоуин-2015 Животные МЧС Кризис и санкции Репортаж В Египте разбился самолет с российскими туристами Убийство Ирины Вахрушевой Корь Криминал Приговор Лошагину Еда Школа Волейбол Суд Авто Убийство в Рахмангулово Ельцин-центр Баскетбол В Екатеринбурге -40 градусов Женщины Гололед Рейтинг Медицина Позитив Слухи Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Тест Кто заработал Путин Эксклюзив ИГИЛ Религия Статистика Скорая помощь СМИ Мистика Транспортная реформа Скандалы Спорт Биатлон Интервью Самолет Минобороны упал в Якутии Война ритуальных агентств Взрыв Мировые новости Пожар ВУЗ Происшествия Погода Сибирская язва Грипп в Екатеринбурге Парковки Общественный транспорт Деньги Крушение самолета под Ростовом Расстрел Афиша Дети Конкурсы Шоу-бизнес Развлечения Семья Интернет ЧМ-2018 Культура Новости дня Новости ЗАГС Коллекторы История успеха Смерть Растения Горящие авто Психология Музыка Расстрел на Депутатской Здоровье Истории 9 мая Строительство Отношения Екатеринбуржцы в разных странах Отдых Ошибки врачей Мотоциклы Секс

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru