Клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан

В том числе более пяти тысяч детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 30 тысяч жителей Свердловской области.

На 7 августа от укусов клещей пострадал 29 081 человек (в Екатеринбурге – 10 728 человек), что на 13 процентов выше по сравнению с прошлым годом и на два процента выше среднемноголетних показателей. Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксирован 5 121 случай присасывания клещей, что в 1,2 раза больше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 276 человек, лабораторно диагноз подтвержден у 73 человек. С предварительным диагнозом "клещевой боррелиоз" госпитализированы 663 человек, что в 1,3 раза выше по сравнению с прошлым годом и на семь процентов выше среднемноголетних показателей. Диагноз подтвержден у 425 человек.