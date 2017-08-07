На Плотинке откроют барельеф первому строителю Екатеринбурга

Он был установлен в 1923 году, но был утрачен при реконструкции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В среду, 9 августа, в 13.00 на Плотинке Екатеринбурга откроют обновленный барельеф первому строителю города. Гранитная плита была впервые установлена в 1923 году, но в ходе реконструкции исторического сквера была утрачена.

Восстановить рисунок удалось по сохранившимся рисункам к 250-летию Екатеринбурга.

На барельефе изображен простой рабочий строитель того времени. Композиция включает металлические плиты, рассказывающие о начале строительства горного завода и памятными надписями о первых строителях города.

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