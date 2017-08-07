Новорожденный, мать которого ударили ножом в Екатеринбурге, переведен из реанимации в хирургию

Здоровье матери – вне опасности, но в отношении ребенка врачи пока не дают прогнозов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Напомним, инцидент случился вечером 29 июля. Григорий Горбач несколько раз ударил ножом свою беременную супругу, которая лежала на сохранении. Врачи провели экстренную операцию и смогли спасти женщину, и ее ребенка. НАШЕЙ удалось узнать подробности случившегося от самой девушки, а также выяснить биографию Григория Горбача.

После произошедшего врачи отправили новорожденного мальчика в Областную детскую клиническую больницу №1, а его мать решили оставить в 14-ом роддоме.

Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

-Ей лучше, она уже самостоятельно ходит. Скоро она будет выписана, - рассказали в екатеринбургском Горздраве.

О состоянии ребенка врачи говорят осторожно и без прогнозов, отмечая, что наметилась положительная динамика выздоровления.

- Ребенка перевели из реанимационного отделения в отделение хирургии новорожденных. У ребенка сохраняется положительная динамика, - сообщили в ОДКБ №1.

Против предполагаемого виновника страшного преступления следователи возбудили уголовное дело. За нападение на беременную мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.