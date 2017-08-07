Под Екатеринбургом жители вынуждены за свой счет ремонтировать дороги

В мэрии похвалили инициативных граждан.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
Жители поселка Садовый вынуждены самостоятельно ремонтировать дороги. За свой счет они заделывают ямы на проезжей части, засыпая их щебнем.
Местного жителя Алексея Юдинцева в мэрии назвали "образцовым гражданином". Мужчина в одиночку борется с "убитыми" дорогами, сажает деревья и следит за чистотой на детских площадках.
– Подобная инициатива не может не впечатлять и не радовать, – сообщили в мэрии.
- Также жительницы улиц Романтической, Сибирки и Каменки в ходе субботника оформили клумбы с цветами возле дома культуры. Чиновники заявили, что "гордятся поселком и его жителями".
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!