Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика 206 тысяч рублей за плохо установленные окна

В первую же зиму на них появилась плесень, а на подоконнике был снег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Екатеринбуржцы получили более 206 тысяч рублей от застройщика за неправильно установленные окна в новой квартире, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Конфликт начался в декабре 2014 года, когда семья въехала в новостройку на Циолковского.

– Однокомнатную квартиру семья приобрела в одной из новостроек. Жилье было куплено на этапе строительства у компании "Урал-КС-Финанс". Но оказалось, что объект построен некачественно. В первую зиму в квартире было холодно из-за того, что окна сильно продувались, на откосах появилась плесень, внутри рам – лед, а на подоконнике – снег, – уточнили в ведомстве.

При предварительном осмотре квартиры супруги указывали застройщику на некачественную установку окон, также в течение года они неоднократно обращались к руководству строительной компании с письменными претензиями. Но застройщик отказался устранять недостатки.

Екатеринбуржцы провели официальную экспертизу. Специалисты установили ряд дефектов, которые стали появились из-за некачественного монтажа оконных конструкций.