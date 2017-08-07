Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика 206 тысяч рублей за плохо установленные окна

В первую же зиму на них появилась плесень, а на подоконнике был снег.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
Екатеринбуржцы получили более 206 тысяч рублей от застройщика за неправильно установленные окна в новой квартире, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
Конфликт начался в декабре 2014 года, когда семья въехала в новостройку на Циолковского.
– Однокомнатную квартиру семья приобрела в одной из новостроек. Жилье было куплено на этапе строительства у компании "Урал-КС-Финанс". Но оказалось, что объект построен некачественно. В первую зиму в квартире было холодно из-за того, что окна сильно продувались, на откосах появилась плесень, внутри рам – лед, а на подоконнике – снег, – уточнили в ведомстве.
При предварительном осмотре квартиры супруги указывали застройщику на некачественную установку окон, также в течение года они неоднократно обращались к руководству строительной компании с письменными претензиями. Но застройщик отказался устранять недостатки.
Екатеринбуржцы провели официальную экспертизу. Специалисты установили ряд дефектов, которые стали появились из-за некачественного монтажа оконных конструкций.
- Супруги обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. Суд удовлетворил требования истцов частично. С ООО "Урал-КС-Финанс" постановили взыскать 206 тысяч 513 рублей, в том числе 59 тысяч за ремонт, 61 тысячу штрафа, 59 – в качестве неустойки, а также 4 тысячи в качестве компенсации морального вреда.
- Представитель ответчика обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Но там оставили его в силе.