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Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика 206 тысяч рублей за плохо установленные окна

Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика 206 тысяч рублей за плохо установленные окна
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Фото: flickr.com
В первую же зиму на них появилась плесень, а на подоконнике был снег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Екатеринбуржцы получили более 206 тысяч рублей от застройщика за неправильно установленные окна в новой квартире, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
 
Конфликт начался в декабре 2014 года, когда семья въехала в новостройку на Циолковского. 

– Однокомнатную квартиру семья приобрела в одной из новостроек. Жилье было куплено на этапе строительства у компании "Урал-КС-Финанс". Но оказалось, что объект построен некачественно. В первую зиму в квартире было холодно из-за того, что окна сильно продувались, на откосах появилась плесень, внутри рам – лед, а на подоконнике – снег, – уточнили в ведомстве.

При предварительном осмотре квартиры супруги указывали застройщику на некачественную установку окон, также в течение года они неоднократно обращались к руководству строительной компании с письменными претензиями. Но застройщик отказался устранять недостатки.
 
Екатеринбуржцы провели официальную экспертизу. Специалисты установили ряд дефектов, которые стали появились из-за некачественного монтажа оконных конструкций.
  • Супруги обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. Суд удовлетворил требования истцов частично. С ООО "Урал-КС-Финанс" постановили взыскать 206 тысяч 513 рублей, в том числе 59 тысяч за ремонт, 61 тысячу штрафа, 59 – в качестве неустойки, а также 4 тысячи в качестве компенсации морального вреда.
  • Представитель ответчика обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Но там оставили его в силе.

 

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Марина Подкорытова, 08.08.2017, 11:05
Тэги: Суд, ЖКХ, Деньги
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