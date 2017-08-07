В Арти 36 сирот получили квартиры

На покупку 1200 квадратных метров потратили 49 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В поселке Арти вручили ключи от квартир 36 детям сиротам. На покупку 1200 квадратных метров жилья областной бюджет потратил 49 миллионов рублей.

Рядом с домами есть парковка, установлена детская площадка, высажены деревья.

Одна из новоселов Вера Григорьева поблагодарила всех кто помог ей приблизить новоселье. Девушка с дочерью Анной планирует переезд в квартиру уже к началу учебного года. Никаких замечаний к состоянию жилья у неё нет.

За все время программы по обеспечению сирот жильем 131 человек в Артях обрел новый дом.

С 2010 года на Среднем Урале квартиры получили более 3,9 тысячи детей-сирот . Общий объем затрат составил 6,5 миллиардов рублей.

Напомним, что в селе Таборы детям-сиротам выделили для жилья аварийный дом.

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