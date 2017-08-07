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В Екатеринбурге годовалую дочь вегетарианцев госпитализировали с истощением

В Екатеринбурге годовалую дочь вегетарианцев госпитализировали с истощением
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Следственный комитет начал проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Екатеринбурге врачи борются за жизнь годовалой девочки, которая поступила в больницу с истощением.
 
Ребенка привезли в медучреждение с истощением, отеками тела и слабостью. Началось доследственная проверка, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Будут установлены обстоятельства, которые привели к ухудшению здоровья девочки, также следователи проверят условия, в которых воспитывался ребенок.
 
Родители ребенка, предположительно, являются строгими вегетарианцами, сообщает Е1.ru. Уровень гемоглобина у девочки был чуть выше 40, ребенку потребовалось переливание крови. По данным портала, причиной истощения малышки стало белковое голодание. 
  • В больницу ребенок попал еще две недели назад. Благодаря усилиям врачей у девочки наблюдается небольшая, но положительная динамика. 

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Маша Шмурыгина, 08.08.2017, 08:13
Тэги: Дети
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