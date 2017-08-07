В Екатеринбурге обновят дом Метенкова и корпус больницы Миславского

На работы выделят более 2,5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Екатеринбурге к 2017 году обновят фасады и крыши дома Метенкова на улице Карла Либкнехта и глазной лечебницы имени Миславского на улице Челюскинцев. Документы конкурса на проведение работ опубликованы на портале госзакупок.

Победитель конкурса должен установить оконные блоки в корпусе больницы имени Миславского (дермато-венерологическое отделение ЦГБ № 2), отремонтировать исторические стены, восстановить фрагменты кирпичной кладки и заменить кровлю. За эти работы подрядчик получит более двух миллионов рублей.

В здании дома Метенкова заменят штукатурку, кирпичный карниз, деревянную обшивку стен, отреставрируют кованое ограждение балкона и частично заменят оконные блоки на первом этаже. На эти цели будет выделено 686 тысяч рублей.