В Екатеринбурге продадут объект культурного наследия на Красноармейской

Аукцион пройдет в сентябре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В столице Урала МУГИСО выставило на торги здание "Дом А. И. Меньшиковой" на Красноармейской, 70. Постройка считается объектом культурного наследия. Начальная стоимость здания составила 7 263 000 рублей.

Дом представляет собой двухэтажное строение, состоящее из цокольного и первого этажей, общей площадью 164,1 кв.метра. Сейчас здание не эксплуатируется, оно отключено от системы энергоснабжения.

Напомним, около года назад в здании произошел пожар. Огонь сильно повредил строение и было принято решение законсервировать и продать "Дом А. И. Меньшиковой".

Как рассказали в распорядительной дирекции министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, с 9 августа можно будет подать заявки на участие в аукционе, предоплата составляет 2,17 млн рублей, или 30% от начальной цены.

Конкурс пройдет 12 сентября.

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