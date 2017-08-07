В Екатеринбурге суд выселил полицейских из здания, опасаясь за безопасность задержанных

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
В Екатеринбурге 14-й отдел полиции пришлось выселять из здания через суд. Износ дома на Шефской, 8, который занимали полицейские, составил 80%. Двухэтажная "сталинка" была построена в далеком 1950 году, при этом капитальный ремонт дома не проводился ни разу.
– Эксплуатация здания создает опасность жизни и здоровью сотрудников полиции, работающих в здании, а также подозреваемых и иных лиц, которые посещают данное здание. Также в здании имеется опасность распространения инфекционных заболеваний, вследствие его несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям, – говорилось в тексте постановления, с которым прокуратура обратилась в суд.
Решение о выселении Орджоникидзевский районный суд вынес в начале апреля 2017 года. Полиция из здания съехала, однако с решением не согласилась. Управление МВД по Екатеринбургу подало апелляцию, которую накануне рассмотрел Областной суд. Правоохранители требовали, чтобы соответчиком иска выступила администрация Екатеринбурга, в собственности которой находится помещение. Также полицейские заявляли, что найти другое место для отдела было затруднительно.
В пресс-службе Облсуда сообщили, что вышестоящий суд подтвердил законность предыдущего решения о выселении.
- 14-й отдел полиции теперь будет располагаться в здании на Баумана, 11.
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