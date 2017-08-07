В этом году школы Екатеринбурга примут 147 тысяч учеников

Всего двери распахнут 163 образовательных учреждения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 147 тысяч учеников. При этом в эксплуатацию уже ввели гимназию №39 в Чкаловском районе и школу №25 в Верх-Исетском. Всего же свои двери откроют 163 образовательных учреждения.

Стоит добавить, что в микрорайоне Рудный открылось после реставрации здание для начальных классов школы №131.

– Объект относится к 1954 году постройки, и на момент закрытия больше 10 лет назад он уже находился в аварийном состоянии, – сообщает городская администрация.

Напомним, что в этом году в Свердловской области в школы пойдут 55 тысяч первоклашек.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!