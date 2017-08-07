В магазинах Свердловской области нашли 235 килограмм некачественной рыбы

Торговые сети оштрафованы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
Роспотребнадзор Свердловской области подвел итоги проверок рыбной продукции в первом полугодии. Проверили продукцию 62 магазинов.
– По содержанию глазури исследовано 55 проб, из них 2 пробы импортной продукции. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 11,1%, – сообщает Роспотребнадзор.
Всего же было изъято 12 партий рыбы общим объемом 235,34 килограмма. На 9 продуктовых сетей завели 19 административных штрафов.
- В отношении юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений
- Ситуация по надзору за рыбной продукцией остается на контроле Управления Роспотребнадзора.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!