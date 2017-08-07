Огромную лампу мыли четыре человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Свердловской государственной детской филармонии 7 и 8 августа прошли дни большой уборки. Хрустальную люстру из Екатерининского зала чистили четыре человека: их потребовалось все умение, чтобы каждый из 33 450 хрусталиков снова засиял.

Сотрудники филармонии говорят, что в следующий раз такой "клининг" состоятся через 3–5 лет. Это первый спуск люстры с потолка после ремонта, который проходил 5 лет назад.

Напомним, в Детской филармонии есть два концертных зала. Екатерининский на 500 мест и еще один, на 200 мест. В первом зале очень интересный занавес, который с лицевой стороны облицован бельгийским полотном с рисунком. Его разработали специально для детской филармонии, изнутри он подбит тканью, которая не поддерживает горение. Как любой парадный занавес он очень тяжелый, больше 600 килограммов, и все швеи работали в паре с грузчиками. Право первого аккорда на главном рояле зала "Стейнвей" (первый инструмент такого класса, установленный в детской концертной организации) выпало народному артисту России Денису Мацуеву.

На фото - люстры малого зала. Фото предоставлены Детской филармонией.