Наверх
В ней 33 450 хрусталиков: два дня ушло у сотрудников детской филармонии Екатеринбурга на чистку парадной люстры
20:40, сегодня
За 10 лет количество ДТП на российских дорогах уменьшилось на 50%
20:13, сегодня
"Давайте оставим для следующих поколений": глава "Атомстройкомплекса" выступил против сноса телебашни и храма-на воде
19:40, сегодня
В детском лагере под Асбестом умер подросток
19:23, сегодня1
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
Две улицы на ВИЗе перекроют для машин и трамваев
19:18, сегодня
В Алапаевске пропал пенсионер
18:59, сегодня
В Екатеринбурге продадут объект культурного наследия на Красноармейской
18:30, сегодня
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
"Можно даже в брюках!": главный воркаутер уральской столицы рассказал, как правильно заниматься на уличных тренажерах
18:26, сегодня
Изибирком Свердловской области не пустил в Совет Федерации судимого полковника Хабарова
18:19, сегодня
Чиновники считают, что свердловчане получают в среднем по 34 тысячи в месяц
17:43, сегодня2
Как выбрать качественную стальную дверь?
Под Белояркой загорелся междугородний автобус
17:32, сегодня
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
17:26, сегодня
На окраине Сортировки столкнулись легковушка и пассажирский "Богдан"
17:07, сегодня
В Екатеринбурге суд выселил полицейских из здания, опасаясь за безопасность задержанных
16:46, сегодня
Туристы не хотят отдыхать на российском юге из-за курортного сбора
16:44, сегодня
Последний раз брали очки в 1992 году: все, что нужно знать перед матчем "Урал"-"Зенит"
16:38, сегодня
В Свердловской области будут судить начальника ремонтной площадки, из-за которого слесаря завалило грунтом
15:59, сегодня
Против мобильных операторов возбудили дела за слишком высокие цены на тарифы и роуминг
15:44, сегодня2
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
15:36, сегодня
Роспотребнадзор рассказал, на что имеют право пассажиры в случае задержки самолета
15:28, сегодня
В этом году школы Екатеринбурга примут 147 тысяч учеников
15:06, сегодня
В Арти 36 сирот получили квартиры
14:25, сегодня
Клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан
14:03, сегодня
На Плотинке откроют барельеф первому строителю Екатеринбурга
13:53, сегодня
Екатеринбургским пожарным купят мотоциклы для ЧМ-2018
13:18, сегодня
Пьяный житель Нижнего Тагила разбился насмерть, выпав из окна
13:16, сегодня
Новорожденный, мать которого ударили ножом в Екатеринбурге, переведен из реанимации в хирургию
13:13, сегодня
Под Екатеринбургом жители вынуждены за свой счет ремонтировать дороги
12:55, сегодня
Грандиозная распродажа мягкой мебели
12:26, сегодня
В центре Екатеринбурга ограбили квартиру
12:18, сегодня
Под Екатеринбургом скорая помощь застряла на размытой дороге, когда везла пациента в больницу
12:05, сегодня
В Свердловской области хотели взорвать мост через Исеть подушкой
11:49, сегодня
Лунное затмение над Екатеринбургом: фото горожан
11:31, сегодня
В магазинах Свердловской области нашли 235 килограмм некачественной рыбы
11:17, сегодня
В Серове водитель насмерть сбил пешехода, перепутав его с мусорным пакетом
11:12, сегодня
Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика 206 тысяч рублей за плохо установленные окна
11:05, сегодня
В Екатеринбурге Toyota на перекрестке сбила женщину
10:22, сегодня
Тест "Кто вы – котенок, котик или котище" ко Всемирному дню кошек
09:30, сегодня
Здание бывшего ресторана "Харбин" продается за 220 миллионов рублей: снести его не удалось
09:20, сегодня
В Свердловской области семью должников замуровали в квартире
09:19, сегодня2
В Екатеринбурге обновят дом Метенкова и корпус больницы Миславского
08:55, сегодня
В Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль и в этот же вечер разбился на нем
08:42, сегодня
В Екатеринбурге годовалую дочь вегетарианцев госпитализировали с истощением
08:13, сегодня3
Гроза закончилась: главу Следкома Свердловской области восстановили в должности после скандала с "борзым директором"
20:48, 07.08.2017
В Екатеринбурге задержали педофила, который терроризировал в соцсетях школьницу-инвалида
20:26, 07.08.20174
Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превышает 4,6 миллиарда рублей
19:53, 07.08.20171
В Североуральске нашли тело утонувшего школьника
19:15, 07.08.2017
В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины, приковавшего свою жену наручниками к батарее
19:14, 07.08.2017
В следующем году в Екатеринбурге вновь пройдет марафон "Европа-Азия"
18:45, 07.08.2017
В медучреждениях Екатеринбурга появятся электронные очереди
18:17, 07.08.2017
В Свердловской области полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля
17:36, 07.08.2017

В ней 33 450 хрусталиков: два дня ушло у сотрудников детской филармонии Екатеринбурга на чистку парадной люстры

В ней 33 450 хрусталиков: два дня ушло у сотрудников детской филармонии Екатеринбурга на чистку парадной люстры
16+
Фото: пресс-служба Свердловской детской филармонии
Огромную лампу мыли четыре человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Свердловской государственной детской филармонии 7 и 8 августа прошли дни большой уборки. Хрустальную люстру из Екатерининского зала чистили четыре человека: их потребовалось все умение, чтобы каждый из 33 450 хрусталиков снова засиял. 

Сотрудники филармонии говорят, что в следующий раз такой "клининг" состоятся через 3–5 лет. Это первый спуск люстры с потолка после ремонта, который проходил 5 лет назад. 

  • Напомним, в Детской филармонии есть два концертных зала. Екатерининский на 500 мест и еще один, на 200 мест. В первом зале очень интересный занавес, который с лицевой стороны облицован бельгийским полотном с рисунком. Его разработали специально для детской филармонии, изнутри он подбит тканью, которая не поддерживает горение. Как любой парадный занавес он очень тяжелый, больше 600 килограммов, и все швеи работали в паре с грузчиками. Право первого аккорда на главном рояле зала "Стейнвей" (первый инструмент такого класса, установленный в детской концертной организации) выпало народному артисту России Денису Мацуеву.

На фото - люстры малого зала. Фото предоставлены Детской филармонией. люстры

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 08.08.2017, 20:40
Тэги: Дети, Здоровье, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Транспорт 9 мая Финансы Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Рецензия ВУЗ Искусство Здоровье Еда Развлечения В Египте разбился самолет с российскими туристами Репортаж Психология Взрыв Кризис и санкции Дело Пьянкова История успеха Тест Бизнес Мировые новости Расписание Обрушение крыши на Калинина ИГИЛ Политика Интернет Происшествия Экономика Дети Приостановка полетов в Египет Волейбол Недвижимость Свердловской области Дорожные воины ЧМ-2018 Пусть говорят Отдых ЖКХ Свердловской области Военный репортаж Истории 9 мая Женщины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Шоу-бизнес Пожар Ельцин-центр Коллекторы Строительство Дом-2 ГИБДД Путин Студенты Скандал с Новиковым Видео Общественный транспорт Мотоциклы Новости Отношения Высокие технологии Скорая помощь Ошибки врачей Гололед Суд Растения Лайфхак Футбол Семья Жизнь в городе История Екатеринбурга Религия Позитив Медицина Школа Знаменитости Парковки Горячее Новости России Экономия Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ЖКХ Мистика Личное СМИ Спорт Новости дня Фото Баскетбол ДТП Корь Криминал Хэллоуин-2015 Погода Расстрел на Депутатской Производство Транспортная реформа Мультимедиа Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мода Образование ЗАГС Новый год Голодовка в колонии Биатлон Снос монастыря на Качканаре Убийство в Рахмангулово Грипп в Екатеринбурге Расстрел Екатеринбуржцы в разных странах Самолет В Екатеринбурге -40 градусов Необычное Смерть Ловец покемонов Катастрофа Интервью Розыск Выставки Туризм МЧС Деньги Секс Кто заработал Доска позора Слухи Животные Рейтинг Скандалы Храм святой Екатерины Эксклюзив Сибирская язва Дороги Грипп Статистика Красота Крушение самолета под Ростовом Бэби-боксы Приговор Лошагину Убийство Ирины Вахрушевой Конкурсы Культура Музыка Война ритуальных агентств Ту 154 Мужчины Самолет Минобороны упал в Якутии Горящие авто Афиша Опрос Хоккей Взятки Авто Недвижимость

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru