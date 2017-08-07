В Серове водитель насмерть сбил пешехода, перепутав его с мусорным пакетом

Стаж водителя составляет один год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

ДТП произошло 7 августа на улице Типографской в Серове.

Около 23 вечера 19-летний молодой человек на автомобиле "Fiat Albea" проехал по пешеходу, лежащему на дороге. По его словам он спутал погибшего мужчину с черным мусорным пакетом. Поняв, что сбил человека водитель – остановился.

В результате наезда мужчина погиб, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель утверждал, что ехал со скоростью 60-65 км/час. Инспекторы выяснили, что водительский стаж молодого человека составляет один год, в течение которого он трижды нарушал ПДД.

По факту случившегося Госавтоинспекция проводит проверку.

Напомним, недавно в Екатеринбурге в результате наезда, также, погиб пешеход. Мужчина пытался перебежать 8 марта в неположенном месте.

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