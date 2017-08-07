В Свердловской области семью должников замуровали в квартире

Владельцы жилья накопили долг за коммуналку в 160 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Нижней Туре неизвестные заварили дверь в квартире, в которой проживает семья должников, сообщает Ura.ru.

Членам многодетной семьи, у которой накопился долг за коммунальные услуги, пришлось выбираться из замурованной квартиры через окно. По словам хозяйки квартиры Татьяны Костур, в управляющей компании "УправДом" ей сообщили, что двери не разварят, пока должники не выплатят 160 тысяч рублей.

В полиции Татьяне отказали, в прокуратуре по ее заявлению идет разбирательство. Открыть заваренную дверь помогли сотрудники другой управляющей компании – "Горканал", которые вскрыли квартиру в присутствии участкового. При этом жилище полностью отрезано от коммуникаций – перерезан даже кабель интернета. Татьяне пришлось на время отдать четырехлетнюю дочь в приют, двухлетняя девочка живет вместе с мамой у знакомых.