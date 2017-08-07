Здание бывшего ресторана «Харбин» продается за 220 миллионов рублей: снести его не удалось

Администрация Екатеринбурга не отдала участок в центре города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Екатеринбурге продают здание бывшего ресторана "Харбин" на Куйбышева около недостроенной гостиницы. Сейчас там работают офисы.

– Продается отдельно стоящее здание 3 100 квадратных метров, расположено на первой линии, есть большая парковка, рядом Цирк, остановка метро, напротив здание Уральского Сбербанка. Также в собственности земельный участок под зданием 0,48 га, входит в стоимость, – указано в объявлении.

Как рассказал собственник e1, он купил здание еще в 2004 году.

– На сегодня объект полностью заполнен арендаторами. Для себя же развития данного бизнеса я не вижу – мы покупали объект из-за большого земельного участка в центре города, планируя построить вместо него другое здание, но администрация не согласовала проект, – уточнил нынешний владелец здания.

Всего за здание, построенное в китайском стиле, просят 220 миллионов рублей.

Здание "Харбин" было построено в 1991 году как китайский ресторан, владелец начал строить гостиницу "Дели" по соседству, но за долги здание отдали УБРиРу. Далее его купили челябинские бизнесмены, открыли там "Арбат-Престиж" и разорились.

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