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МЧС РФ наградит пожарных Екатеринбурга за спасение ККТ «Космос»

МЧС РФ наградит пожарных Екатеринбурга за спасение ККТ "Космос"
16+
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Кинотеатр тушили более 50 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Главное управление МЧС представит к награде пожарных Екатеринбурга, которые тушили кинотеатр "Космос", когда в него въехал неадекватный мужчина на УАЗе. 
 
Благодаря четкой работе екатеринбургских пожарных удалось быстро эвакуировать людей и своевременно локализовать очаг возгорания в кинотеатре, сообщили в свердловском управлении МЧС. Всего на месте пожара работали 52 спасателя и 18 спецмашин. 
 
На встрече с главой МЧС Владимиром Пучковым, которая прошла накануне в Кольцово, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев попросил представить огнеборцев к ведомственным наградам за профессионализм и оперативность. Пучков поддержал предложение Куйвашева и пообещал подписать приказ о поощрении сотрудников МЧС. 
  • Напомним, пожар в "Космосе" произошел утром 4 сентября. 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов, состоящий на учете у психиатра, врезался во входную группу кинотеатра на УАЗе, затем поджег его коктейлем Молотова и скрылся. 
  • Мужчину задержали в больнице, куда он обратился за помощью из-за ожогов. Возбуждено уголовное дело, Мурашова арестовали на два месяца.
  • Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал Мурашова "православным фанатом", а сам инцидент – терактом. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ обвинила Ройзмана в оскорблении чувств верующих.
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Маша Шмурыгина, 08.09.2017, 12:10
Тэги: МЧС
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