МЧС РФ наградит пожарных Екатеринбурга за спасение ККТ «Космос»

Кинотеатр тушили более 50 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Главное управление МЧС представит к награде пожарных Екатеринбурга, которые тушили кинотеатр "Космос", когда в него въехал неадекватный мужчина на УАЗе.
Благодаря четкой работе екатеринбургских пожарных удалось быстро эвакуировать людей и своевременно локализовать очаг возгорания в кинотеатре, сообщили в свердловском управлении МЧС. Всего на месте пожара работали 52 спасателя и 18 спецмашин.
На встрече с главой МЧС Владимиром Пучковым, которая прошла накануне в Кольцово, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев попросил представить огнеборцев к ведомственным наградам за профессионализм и оперативность. Пучков поддержал предложение Куйвашева и пообещал подписать приказ о поощрении сотрудников МЧС.
- Напомним, пожар в "Космосе" произошел утром 4 сентября. 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов, состоящий на учете у психиатра, врезался во входную группу кинотеатра на УАЗе, затем поджег его коктейлем Молотова и скрылся.
- Мужчину задержали в больнице, куда он обратился за помощью из-за ожогов. Возбуждено уголовное дело, Мурашова арестовали на два месяца.
- Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал Мурашова "православным фанатом", а сам инцидент – терактом. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ обвинила Ройзмана в оскорблении чувств верующих.