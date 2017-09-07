МЧС РФ наградит пожарных Екатеринбурга за спасение ККТ «Космос»

Кинотеатр тушили более 50 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Главное управление МЧС представит к награде пожарных Екатеринбурга, которые тушили кинотеатр "Космос", когда в него въехал неадекватный мужчина на УАЗе.

Благодаря четкой работе екатеринбургских пожарных удалось быстро эвакуировать людей и своевременно локализовать очаг возгорания в кинотеатре, сообщили в свердловском управлении МЧС. Всего на месте пожара работали 52 спасателя и 18 спецмашин.

На встрече с главой МЧС Владимиром Пучковым, которая прошла накануне в Кольцово, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев попросил представить огнеборцев к ведомственным наградам за профессионализм и оперативность. Пучков поддержал предложение Куйвашева и пообещал подписать приказ о поощрении сотрудников МЧС.