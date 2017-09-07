Наверх
"Била по малозначительным поводам": комментарий следователей об истязании девочки в Первоуральске
09:35, сегодня
Проверим, какие вы граммар-наци: тест на знание русского языка и правописание от НАШЕЙ
09:05, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 9 по 10 сентября: тестируем тренажеры, слушаем Кучу Речи и учимся лунной походке
09:00, сегодня
МЧС Свердловской области выделят 1 миллиард рублей
08:57, сегодня
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
С вечера пятницы в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года
08:39, сегодня2
Весьма прохладно: прогноз погоды в Екатеринбурге с 8 по 10 сентября
08:16, сегодня
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет солнечной вспышки
21:06, 07.09.2017
Двойные квитанции за капремонт: как правильно оплачивать взносы и избежать путаницы в платежах
В Первоуральске из приемной семьи забрали семилетнюю девочку, которую избивала ее мать
20:43, 07.09.2017
Старейшую баню Екатеринбурга отказались признать памятником
20:15, 07.09.2017
На Широкой речке открылся участковый пункт полиции
18:50, 07.09.2017
Хирургическая служба ОДКБ № 1 получила новое оборудование для операционного блока
Путин пригласил представителей Японии на "Иннопром"
18:23, 07.09.20172
ВТБ запустил сезонный вклад "Громкая выгода" с повышенной доходностью
18:13, 07.09.2017
Сегодня в Екатеринбург приедет глава МЧС Владимир Пучков
17:36, 07.09.2017
Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
В Свердловской области поймали водителя фуры, который насмерть сбил мотоциклиста
17:10, 07.09.2017
"Рассчитываем на сознательность горожан": мэрия проведет "балконную реформу", несмотря на отмену "дедлайна"
16:53, 07.09.2017
Свердловские синоптики предупредили о возможном снегопаде в выходные
16:47, 07.09.2017
Какая зарплата у выпускников в Екатеринбурге
ВТБ подписал соглашение с группой KGK
16:32, 07.09.2017
Видеокамеры засняли ночной налет мигрантов на ТЦ "КИТ"
16:30, 07.09.2017
Парковки уберут, а на площади 1905 года посадят деревья: проектировщики показали, как хотят изменить центр Екатеринбурга
15:56, 07.09.2017
ВТБ в январе-июле увеличил чистую прибыль в 4 раза до 67,7 млрд рублей
В Екатеринбурге пройдет крестный ход против алкоголизма
15:30, 07.09.2017
В Екатеринбурге автобусы № 28 и 21 изменят свой маршрут
15:03, 07.09.2017
В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках
15:01, 07.09.2017
Глава Минстроя РФ положительно оценил результаты капремонта многоквартирных домов в Свердловской области
Свердловская область – самый грязный регион России
14:26, 07.09.20172
В Екатеринбурге из-за перепада температур зацвели яблони
14:20, 07.09.20172
Паровоз СвЖД задействуют в реконструкции Сталинградской битвы
13:59, 07.09.2017
От LEGO до беспилотника
К 2018 году ставки по ипотеке станут меньше 10%
13:31, 07.09.2017
В Екатеринбурге выставили на продажу особняк XIX века
12:50, 07.09.2017
Можно и после ЧМ-2018: мэрия Екатеринбурга отменила сроки "балконной реформы"
12:44, 07.09.2017
ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными
В Свердловской области заведующая акушерским пунктом пойдет под суд за подделку документов
12:25, 07.09.2017
Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим
12:23, 07.09.2017
Апелляций в Екатеринбурге не будет: что изменит новая судебная реформа для граждан и юристов
12:20, 07.09.20172
Жителя Свердловской области не пустили в Казахстан из-за долгов
11:59, 07.09.2017
Под Екатеринбургом открыли крупнейшее производство сыра с белой плесенью
11:42, 07.09.2017
Ремонт подъездов после капитального ремонта: механизм проведения
11:33, 07.09.2017
В Сети появилось видео предвыборного рэп-баттла кандидатов в губернаторы Свердловской области
11:32, 07.09.2017
"Автомобилист" вырвал победу над "Ак Барсом", уступая 0:2
11:19, 07.09.2017
В прокуратуру Свердловской области пожаловались на избиение Дениса Мурашова, поджегшего "Космос"
11:08, 07.09.20172
В Екатеринбурге 13 молодых людей с палками ограбили ТЦ "Кит"
11:04, 07.09.2017
Свердловчанин отправится в колонию строгого режима за интернет-мошенничество
10:31, 07.09.2017
В Свердловской области 20-летняя девушка продавала несуществующих породистых собак
10:00, 07.09.2017
Группа ВТБ запускает спецпредложение для малого бизнеса в рамках "Дня независимых предпринимателей"
09:59, 07.09.2017
На Солнце произошла крупнейшая за 12 лет вспышка
09:07, 07.09.2017
Короткое бабье лето: в Екатеринбург возвращается тепло
09:00, 07.09.20172
В свердловской колонии заключенные порезали себя бритвой и объявили голодовку
08:44, 07.09.2017
Свердловчанин пойдет под суд за незаконную вырубку деревьев на полмиллиона рублей
08:24, 07.09.20171
Площадь пожара – 120 "квадратов": под Екатеринбургом всю ночь тушили жилой дом
08:10, 07.09.2017
В Екатеринбурге запустят первый на Урале общественный экологический канал
21:03, 06.09.2017
В Екатеринбурге построят предприятие для производства упаковки
20:29, 06.09.2017
Пайщики "Бухты Квинс" впервые за несколько лет увидят свои квартиры
19:45, 06.09.2017
В Арамиле нашли изуродованное тело женщины
19:11, 06.09.2017
Снова в школу: правила безопасности для младшеклассников
19:05, 06.09.2017

МЧС Свердловской области выделят 1 миллиард рублей

МЧС Свердловской области выделят 1 миллиард рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На эти деньги создадут новую систему безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

МЧС планирует создать в Свердловской области новую систему комплексной безопасности жизнедеятельности, сообщает РИА "Новости". Издание ссылается на главу ведомства Владимира Пучкова, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом.

– В Екатеринбурге будет создан центр приема и обработки космической информации. В течение пяти лет будет наращиваться потенциал всех реагирующих подразделений – имеется в виду новая техника, экипировка, оснащение, а также создание новых подразделений в отдаленных сельских поселениях, – отметил Пучков.

  • Новая система безопасности будет создана в течение ближайших пяти лет. Благодаря ей планируют снизить до минимума риски в природной сфере, которые происходят из-за изменений погодных условий.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 08.09.2017, 08:57
Тэги: Деньги, МЧС
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Дом-2 Обрушение крыши на Калинина Красота Отдых МЧС Мужчины Путин Интервью Культура Мировые новости Гололед Ельцин-центр Фото Знаменитости Отношения Погода Военный репортаж Футбол Расстрел на Депутатской ЗАГС Крушение самолета под Ростовом Грипп в Екатеринбурге Баскетбол В Египте разбился самолет с российскими туристами Мультимедиа Репортаж Самолет Рейтинг Жизнь в городе Личное Самолет Минобороны упал в Якутии Мистика Семья Война ритуальных агентств Бэби-боксы Необычное Недвижимость Свердловской области Волейбол Растения Хоккей Политика Экономия Искусство ЧМ-2018 Еда Снос монастыря на Качканаре Видео Интернет Розыск Студенты Ловец покемонов ВУЗ Смерть Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Доска позора История успеха Отключение света Уралмаш, Эльмаш Деньги Бизнес Авто Спорт Взятки Экономика Скандал с Новиковым Ту 154 Строительство Происшествия ЖКХ Свердловской области Общественный транспорт 9 мая Мода Взрыв Афиша Психология Транспорт Катастрофа В Екатеринбурге -40 градусов Скорая помощь Суд Дети Дорожные воины ДТП Грипп Приговор Лошагину Корь Новости Новый год Кризис и санкции Екатеринбуржцы в разных странах Истории 9 мая Убийство Ирины Вахрушевой Опрос История Екатеринбурга Секс Рецензия Горячее Транспортная реформа ГИБДД Мотоциклы Кто заработал Эксклюзив Недвижимость Голодовка в колонии Конкурсы Храм святой Екатерины Выставки Сибирская язва Пусть говорят Приостановка полетов в Египет Музыка Животные Туризм СМИ Финансы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ЖКХ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Высокие технологии Расписание Дело Пьянкова Горящие авто Медицина Женщины Расстрел Слухи ИГИЛ Парковки Образование Убийство в Рахмангулово Криминал Позитив Биатлон Шоу-бизнес Дороги Ошибки врачей Статистика Здоровье Школа Лайфхак Скандалы Религия Коллекторы Хэллоуин-2015 Новости России Производство Тест Пожар Новости дня Развлечения

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru