МЧС Свердловской области выделят 1 миллиард рублей

На эти деньги создадут новую систему безопасности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
МЧС планирует создать в Свердловской области новую систему комплексной безопасности жизнедеятельности, сообщает РИА "Новости". Издание ссылается на главу ведомства Владимира Пучкова, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом.
– В Екатеринбурге будет создан центр приема и обработки космической информации. В течение пяти лет будет наращиваться потенциал всех реагирующих подразделений – имеется в виду новая техника, экипировка, оснащение, а также создание новых подразделений в отдаленных сельских поселениях, – отметил Пучков.
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Новая система безопасности будет создана в течение ближайших пяти лет. Благодаря ей планируют снизить до минимума риски в природной сфере, которые происходят из-за изменений погодных условий.
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