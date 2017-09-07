12 сентября станет известно, кто будет губернатором Свердловской области

В Избиркоме отметили, что видеозаписи с участков можно будет посмотреть в течение 3 месяцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В Избиркоме Свердловской области рассказали, что все участки полностью готовы к проведению выборов 10 сентября. Часть избирателей уже отдали свои голоса за губернатора, несмотря на то, что официального досрочного голосования на этот раз не было.

Как рассказал в пятницу, 8 сентября, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, все участки на местах уже открыты, их охрана организована.

– Досрочного голосования по губернаторским выборам не было, но оно проводилось в труднодоступных и отдаленных местах, на выезде, будет длиться еще два дня. Явка была 1336 человек. По местным выборам прошло досрочное голосование. Принимали туда избирателей, которые не смогут прийти 10 сентября по уважительной причине, например, из-за отпуска, работы, больничного и прочее. Всего проголосовали 5935 человек из 1,4 млн жителей, что составляет 0,42%. При этом были и подозрительные моменты, например, в Серове ежедневно приходили по 120-150 человек проголосовать досрочно, – уточнил Чайников.

Он также отметил, что в Серове и Сысерти были жалобы на некорректные материалы, срывы законной агитации. В Нижней Туре приходила компания нетрезвых граждан и требовала, чтобы им дали бланки для досрочного голосования, на место вызывали полицию, но избиратели ее не дождались.

Электронные урны на сегодня установлены в 474 из 549 участков в Екатеринбурге, в 114 из 155 в Нижнем Тагиле, в 20 из 43 в Новоуральске и в 20 из 35 в Полевском. Они не используется, где на участке менее 500 избирателей и проблемы с электроснабжением.

Видеонаблюдение организовано на 805 участках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Полевском, часть видеотрансляций можно будет смотреть онлайн. Все записи 3 месяца будут храниться в "Ростелекоме", по заявке с ними можно будет ознакомиться, если возникнут вопросы.

На этих выборах в этом году 2900 человек будут работать наблюдателями, большую часть, 800, предоставила партия КПРФ. Чайников отметил, что на местных выборах наблюдатели следят ретивее.

– Новый протокол с QR-кодом будет использован, но в нем нашли изъян, оказалось, программу можно подправить, поэтому подсчет будет вручную, по старинке. Кандидаты предоставили 5,2 млн агитационных печатных материалов, большинство было у Куйвашева и Парфенова – 1,83 млн и 1,15 соответственно. Если будут округи с одним кандидатом, то избирателям выдадут бюллетени с двумя галочками – за и против, как, например, может произойти в Нижних Сергах, где пока один выдвиженец, – уточнил глава Избиркома.

Итоги местных и губернаторских выборов официально планируют подвести во вторник, 12 сентября.

Если вдруг понадобится проводить второй тур по голосованию за губернатора, то Избирком к нему готов, дата назначена на 23 сентября.

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