Поджигатель ККТ «Космос» в Екатеринбурге не состоял на учете у психиатра

Его вменяемость выяснит судебно-психиатрическая экспертиза.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Денис Мурашов, задержанный за поджег кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге не состоял на учете у психиатра, как это сообщалось ранее.

Информация о том, что 39-летний Мурашов состоял на учете в психдиспансере, так как является психически больным, не подтвердилась, сообщает Ura.ru. Напомним, следственные органы после задержания Мурашова утверждали, что он имеет проблемы с психикой.

По данным портала, мужчина лишь раз обращался к психиатру, на учет не вставал и никакого лечения не проходил. Вменяем он или нет, установит судебно-психиатрическая экспертиза, на которую Мурашов будет направлен в рамках расследования уголовного дела.