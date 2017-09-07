Поджигатель ККТ «Космос» в Екатеринбурге не состоял на учете у психиатра

Его вменяемость выяснит судебно-психиатрическая экспертиза.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Денис Мурашов, задержанный за поджег кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге не состоял на учете у психиатра, как это сообщалось ранее.
Информация о том, что 39-летний Мурашов состоял на учете в психдиспансере, так как является психически больным, не подтвердилась, сообщает Ura.ru. Напомним, следственные органы после задержания Мурашова утверждали, что он имеет проблемы с психикой.
По данным портала, мужчина лишь раз обращался к психиатру, на учет не вставал и никакого лечения не проходил. Вменяем он или нет, установит судебно-психиатрическая экспертиза, на которую Мурашов будет направлен в рамках расследования уголовного дела.
- Напомним, житель Ирбита врезался на УАЗе, заполненном газовыми баллонами, во входную группу кинотеатра "Космос" утром 4 сентября. Затем мужчина поджег автомобиль коктейлем Молотова и сбежал, однако был задержан в больнице, куда он обратился за помощью из-за ожогов. Решением суда Мурашова арестовали на два месяца.