Весьма прохладно: прогноз погоды в Екатеринбурге с 8 по 10 сентября

Температура воздуха не превысит 11 градусов тепла.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
В ближайшие выходные погода не порадует бабьим летом жителей Екатеринбурга.
По данным гидрометцентра России, в столице Урала сохранится переменная облачность и велика вероятность осадков.
В пятницу, 8 сентября, воздух прогреется до +16, ветер юго-восточный 4 м/с.
В субботу, 9 сентября, ночью похолодает до +9, днем +13 градусов. Облачно, ожидается дождь.
В воскресенье, 10 сентября, станет еще холоднее. Ночью +7, днем до +11 тепла и снова с дождем. Северный ветер 3 м/с.
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