Росавиация назвала причины жесткой посадки Ан-2 в Свердловской области

Пилот после приземления отказался проходить исследование на наличие психоактивных веществ в крови.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Туринской слободе стало "видимое измененное состояние пилота", сообщается на сайте Росавиации.

Воздушным судном управлял 55-летний житель Тюмени. Пилот пытался приземлиться в сложных погодных условиях, в итоге самолет совершил жесткую посадку в 300 метрах от свердловского поселка Туринская Слобода. При этом носовая часть Ан-2 повредилась. Пилот не пострадал.

После приземления пилот отказался от исследования на наличие в крови следов психоактивных веществ. Сейчас по факту жесткой посадки проводится доследственная проверка. Ущерб, причиненный самолету, устанавливается.

Ранее межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения вертолета Ми-2 Центра медицины катастроф Свердловской области, который упал во время взлета на площадку больницы № 1 в Екатеринбурге. Инцидент произошел в июле прошлого года.

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