Наверх
12 сентября станет известно, кто будет губернатором Свердловской области
15:50, сегодня
Вратарь Николай Заболотный покинул "Урал"
15:40, сегодня
Следователи не разрешили барду Новикову поехать на съемки "Пусть говорят"
15:08, сегодня
За два дня до выборов Куйвашев поднял зарплату свердловским чиновникам
14:59, сегодня
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
Уральские таможенники остановили в Кольцово музыканта из Норвегии с уникальными скрипками
14:45, сегодня
Росавиация назвала причины жесткой посадки Ан-2 в Свердловской области
14:36, сегодня
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в Арамиле
14:11, сегодня
Двойные квитанции за капремонт: как правильно оплачивать взносы и избежать путаницы в платежах
В Свердловской области готовы ко второму туру голосования за губернатора
14:09, сегодня
Екатеринбургскую фигуристку Юлию Липницкую, завершившую карьеру, позвали работать в "Бургер Кинг"
13:58, сегодня
Авиакомпаниям, срывающим чартеры, запретят летать за рубеж
13:39, сегодня
Хирургическая служба ОДКБ № 1 получила новое оборудование для операционного блока
ВТБ приглашает на "Домофест"
13:31, сегодня
«Буду кататься по Екатеринбургу и собирать «лайки»: молодая уралочка реставрирует первосерийную «копейку»
13:03, сегодня
В зоопарке Екатеринбурга родился капуцин
12:57, сегодня
Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
Екатеринбуржец сорвался с горы в реку на отдыхе в Сочи
12:48, сегодня
Труп жителя Невьянска нашел его друг, который пришел извиниться за избиение
12:27, сегодня
МЧС РФ наградит пожарных Екатеринбурга за спасение ККТ "Космос"
12:10, сегодня
Какая зарплата у выпускников в Екатеринбурге
Водитель скутера погиб в ДТП с фурой и цементовозом на ЕКАД
11:50, сегодня
В Свердловской области две воровки заперли пенсионерку на балконе
11:40, сегодня
Под Асбестом бык убил хозяина
11:08, сегодня
ВТБ в январе-июле увеличил чистую прибыль в 4 раза до 67,7 млрд рублей
В Свердловской области виновника аварии, в которой погибла семья, отправили за решетку
10:47, сегодня
Жителя Свердловской области поймали под Сочи с 3,5 килограммами наркотиков
10:25, сегодня
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Италии
10:03, сегодня
Глава Минстроя РФ положительно оценил результаты капремонта многоквартирных домов в Свердловской области
"Била по малозначительным поводам": комментарий следователей об истязании девочки в Первоуральске
09:35, сегодня
Проверим, какие вы граммар-наци: тест на знание русского языка и правописание от НАШЕЙ
09:05, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 9 по 10 сентября: тестируем тренажеры, слушаем Кучу Речи и учимся лунной походке
09:00, сегодня
От LEGO до беспилотника
МЧС Свердловской области выделят 1 миллиард рублей
08:57, сегодня
С вечера пятницы в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года
08:39, сегодня2
Весьма прохладно: прогноз погоды в Екатеринбурге с 8 по 10 сентября
08:16, сегодня
ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет солнечной вспышки
21:06, 07.09.20171
В Первоуральске из приемной семьи забрали семилетнюю девочку, которую избивала ее мать
20:43, 07.09.2017
Старейшую баню Екатеринбурга отказались признать памятником
20:15, 07.09.2017
На Широкой речке открылся участковый пункт полиции
18:50, 07.09.2017
Путин пригласил представителей Японии на "Иннопром"
18:23, 07.09.20171
ВТБ запустил сезонный вклад "Громкая выгода" с повышенной доходностью
18:13, 07.09.2017
Сегодня в Екатеринбург приедет глава МЧС Владимир Пучков
17:36, 07.09.2017
В Свердловской области поймали водителя фуры, который насмерть сбил мотоциклиста
17:10, 07.09.2017
"Рассчитываем на сознательность горожан": мэрия проведет "балконную реформу", несмотря на отмену "дедлайна"
16:53, 07.09.2017
Свердловские синоптики предупредили о возможном снегопаде в выходные
16:47, 07.09.2017
ВТБ подписал соглашение с группой KGK
16:32, 07.09.2017
Видеокамеры засняли ночной налет мигрантов на ТЦ "КИТ"
16:30, 07.09.2017
Парковки уберут, а на площади 1905 года посадят деревья: проектировщики показали, как хотят изменить центр Екатеринбурга
15:56, 07.09.2017
В Екатеринбурге пройдет крестный ход против алкоголизма
15:30, 07.09.2017
В Екатеринбурге автобусы № 28 и 21 изменят свой маршрут
15:03, 07.09.2017
В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках
15:01, 07.09.2017
Свердловская область – самый грязный регион России
14:26, 07.09.20173
В Екатеринбурге из-за перепада температур зацвели яблони
14:20, 07.09.20172
Паровоз СвЖД задействуют в реконструкции Сталинградской битвы
13:59, 07.09.2017
К 2018 году ставки по ипотеке станут меньше 10%
13:31, 07.09.2017
В Екатеринбурге выставили на продажу особняк XIX века
12:50, 07.09.2017
Можно и после ЧМ-2018: мэрия Екатеринбурга отменила сроки "балконной реформы"
12:44, 07.09.2017
В Свердловской области заведующая акушерским пунктом пойдет под суд за подделку документов
12:25, 07.09.2017

Следователи не разрешили барду Новикову поехать на съемки «Пусть говорят»

Следователи не разрешили барду Новикову поехать на съемки "Пусть говорят"
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Тему передачи шансонье не раскрывает.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Известный екатеринбургский шансонье Александр Новиков, который обвиняется в похищении денег пайщиков скандальной "Бухты Квинс", в очередной раз пожаловался на следствие. На этот раз бард возмущен тем, что его не отпустили в Москву на съемки передачи "Пусть говорят".

– Формальное основание для отказа: предстоящие следственные действия, – написал Александр Новиков на своей страничке в Facebook. – Однако предварительное следствие закончено и никаких следственных действий быть не может. Я считаю, что уголовное дело, сфабрикованное и сляпанное в отношении меня, является образцом попрания законов и здравого смысла. Поэтому больше всего лица, стоящие за этим, боятся правды, которую увидит и услышит вся страна.

Съемки передачи, по словам барда, должны пройти 13 сентября, в студию придут известные музыканты и артисты: Михаил Шуфутинский, Никита Высоцкий, Сергей Куприк, Владимир Березин, Владимир Пресняков и многие другие.

– Я в ней буду принимать участие по скайпу. Никакой отказ повлиять на ход событий не может. Рано или поздно фабрикаторам придется за все ответить, – добавил Александр Новиков.

  • Следствие по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива "Бухта Квинс" началось в ноябре 2015 года.
  • В конце декабря 2016 года Новикову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением Верх-Исетского районного суда экс-замминистра экономики был заключен под стражу, сам бард не согласился с таким решением и решил бороться за свою правду. Он написал письмо президенту Путину с просьбой вмешаться в процесс и восстановить его честное имя. 
  • 29 декабря 2016 года суд отменил решение об аресте Новикова.  

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 08.09.2017, 15:08
Тэги: Знаменитости, Недвижимость, Скандал с Новиковым
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Смерть Растения Екатеринбуржцы в разных странах Храм святой Екатерины Военный репортаж Психология Истории 9 мая Финансы Новости Искусство Транспорт Общественный транспорт Эксклюзив Мировые новости Грипп Мистика Дом-2 Семья Школа В Екатеринбурге -40 градусов История Екатеринбурга Новости дня Розыск Производство Животные Биатлон Ошибки врачей Экономия Грипп в Екатеринбурге Интернет Отключение света Уралмаш, Эльмаш Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка История успеха Медицина Репортаж Экономика Транспортная реформа ГИБДД Снос монастыря на Качканаре Обрушение крыши на Калинина Ту 154 Позитив Фото Еда Недвижимость Свердловской области Горящие авто Путин МЧС Красота Афиша Отдых Расписание Бэби-боксы Секс Бизнес Суд Культура ВУЗ Взятки Мода Развлечения Криминал Происшествия Статистика Опрос Недвижимость Горячее Студенты Строительство Пусть говорят Политика Конкурсы Мотоциклы Приостановка полетов в Египет Дороги Деньги Скандал с Новиковым ЖКХ Свердловской области Пожар Спорт Убийство Ирины Вахрушевой Женщины Расстрел Кто заработал Образование СМИ Кризис и санкции Доска позора Новости России Личное Расстрел на Депутатской Рейтинг Лайфхак Туризм Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Корь Религия Интервью Музыка Ельцин-центр Самолет Минобороны упал в Якутии В Египте разбился самолет с российскими туристами Слухи Жизнь в городе Шоу-бизнес Футбол Скорая помощь Война ритуальных агентств Дело Пьянкова Гололед Хэллоуин-2015 Приговор Лошагину ДТП Сибирская язва Отношения Мужчины ИГИЛ Баскетбол Необычное Мультимедиа Видео Голодовка в колонии Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Высокие технологии Новый год ЖКХ Волейбол Убийство в Рахмангулово Крушение самолета под Ростовом Авто Коллекторы Скандалы Ловец покемонов Здоровье Знаменитости Взрыв Дорожные воины ЗАГС Самолет Выставки Парковки Погода Тест Хоккей ЧМ-2018 Катастрофа Дети Рецензия 9 мая

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru