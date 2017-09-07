Следователи не разрешили барду Новикову поехать на съемки «Пусть говорят»

Тему передачи шансонье не раскрывает.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Известный екатеринбургский шансонье Александр Новиков, который обвиняется в похищении денег пайщиков скандальной "Бухты Квинс", в очередной раз пожаловался на следствие. На этот раз бард возмущен тем, что его не отпустили в Москву на съемки передачи "Пусть говорят".

– Формальное основание для отказа: предстоящие следственные действия, – написал Александр Новиков на своей страничке в Facebook. – Однако предварительное следствие закончено и никаких следственных действий быть не может. Я считаю, что уголовное дело, сфабрикованное и сляпанное в отношении меня, является образцом попрания законов и здравого смысла. Поэтому больше всего лица, стоящие за этим, боятся правды, которую увидит и услышит вся страна.

Съемки передачи, по словам барда, должны пройти 13 сентября, в студию придут известные музыканты и артисты: Михаил Шуфутинский, Никита Высоцкий, Сергей Куприк, Владимир Березин, Владимир Пресняков и многие другие.

– Я в ней буду принимать участие по скайпу. Никакой отказ повлиять на ход событий не может. Рано или поздно фабрикаторам придется за все ответить, – добавил Александр Новиков.

Следствие по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива "Бухта Квинс" началось в ноябре 2015 года.

В конце декабря 2016 года Новикову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением Верх-Исетского районного суда экс-замминистра экономики был заключен под стражу, сам бард не согласился с таким решением и решил бороться за свою правду. Он написал письмо президенту Путину с просьбой вмешаться в процесс и восстановить его честное имя.

29 декабря 2016 года суд отменил решение об аресте Новикова.

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