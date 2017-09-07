Уральские таможенники остановили в Кольцово музыканта из Норвегии с уникальными скрипками

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Сотрудники таможни аэропорта Кольцово вынесли замечание норвежскому музыканту, который прибыл в Екатеринбург с двумя дорогими скрипками.
Музыкант должен был выступить на благотворительном концерте, но о том, что нужно декларировать дорогие вещи, не знал.
– Из документов норвежец предоставил сертификат происхождения одной из скрипок, а также чек, датированный 2003 годом, на сумму 138 000 шведских крон (в переводе на рубли около 1 миллиона). На вторую скрипку документов не было, – сообщает пресс-служба кольцовской таможни.
Эксперты установили, что одна из скрипок изготовлена в конце XVIII века. На ней есть маркировка "William Forster". Уильям Фостер – великобританский мастер смычковых инструментов. Изготавливал копии скрипок Страдивари и Штайнера, а также различные классы смычковых инструментов.
Вторая скрипка изготовлена в XX веке с маркировкой "Yohan Nedreba, Jolster". Инструмент не имеет признаков фабричного производства, украшен перламутром, узорами сложной формы. Обе скрипки признаны культурными ценностями, как редкие или уникальные.
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Сначала отсутствие декларации восприняли как контрабанду, но выслушав иностранца и организаторов концерта, поняли, что в этом нет злого умысла.
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Возбуждать уголовное дело не стали, и музыкант вовремя выступил на концерте.
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