Уральские таможенники остановили в Кольцово музыканта из Норвегии с уникальными скрипками

Стоимость одного из инструментов – около миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Сотрудники таможни аэропорта Кольцово вынесли замечание норвежскому музыканту, который прибыл в Екатеринбург с двумя дорогими скрипками.

Музыкант должен был выступить на благотворительном концерте, но о том, что нужно декларировать дорогие вещи, не знал.

– Из документов норвежец предоставил сертификат происхождения одной из скрипок, а также чек, датированный 2003 годом, на сумму 138 000 шведских крон (в переводе на рубли около 1 миллиона). На вторую скрипку документов не было, – сообщает пресс-служба кольцовской таможни.

Эксперты установили, что одна из скрипок изготовлена в конце XVIII века. На ней есть маркировка "William Forster". Уильям Фостер – великобританский мастер смычковых инструментов. Изготавливал копии скрипок Страдивари и Штайнера, а также различные классы смычковых инструментов.

Вторая скрипка изготовлена в XX веке с маркировкой "Yohan Nedreba, Jolster". Инструмент не имеет признаков фабричного производства, украшен перламутром, узорами сложной формы. Обе скрипки признаны культурными ценностями, как редкие или уникальные.

Сначала отсутствие декларации восприняли как контрабанду, но выслушав иностранца и организаторов концерта, поняли, что в этом нет злого умысла.

Возбуждать уголовное дело не стали, и музыкант вовремя выступил на концерте.

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