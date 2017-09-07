В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за ДТП трехлетней давности, в котором погиб велосипедист

Летом 2014 года Land Cruiser насмерть сбил 27-летнего мужчину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели велосипедиста, который стал жертвой ДТП 10 августа 2014 года, сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката отца погибшего.

В августе 2014 года два велосипедиста ехали по Объездной дороге, держась у обочины. Land Cruiser, двигавшийся по той же трассе, сначала врезался в ограждение, а затем сбил одного из молодых людей. 27-летний велосипедист умер от травм в больнице.

Отец погибшего пытался привлечь водителя Land Cruiser к ответственности, но дознаватели отказались возбуждать уголовное дело, а прокуратура и районный суд признали это решение законным. Однако Свердловский облсуд отменил его в феврале 2017 года, и в сентябре, наконец, возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки Владимира Боярченко.