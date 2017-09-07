В свердловском городе смертность в два раза превысила рождаемость

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За август умерли 32 человека, родились – 29. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017 В Качканаре смертность превысила рождаемость в два раза, сообщает "Качканарский четверг". В августе в Качканаре умерли 32 человека. В том же месяце родились 29 малышей, из них 15 мальчиков и 14 девочек. По данным местного ЗАГСа, самыми популярными именами, которые выбирали родители для новорожденных, стали Александр, Артем, Алиса, Виктория, Анна, Валерия, Илья. Были и редкие имена: Тимурбек, Тимур, Надежда, Мадина, Ксения, Кристина, Тимофей. При этом статистика по бракосочетаниям более позитивная. В августе брак заключила 31 пара, при этом разводов зарегистрировали всего 18. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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