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В свердловском городе смертность в два раза превысила рождаемость

В свердловском городе смертность в два раза превысила рождаемость
16+
Фото: архив НАШЕЙ
За август умерли 32 человека, родились – 29.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В Качканаре смертность превысила рождаемость в два раза, сообщает "Качканарский четверг".
 
В августе в Качканаре умерли 32 человека. В том же месяце родились 29 малышей, из них 15 мальчиков и 14 девочек. По данным местного ЗАГСа, самыми популярными именами, которые выбирали родители для новорожденных, стали Александр, Артем, Алиса, Виктория, Анна, Валерия, Илья. Были и редкие имена: Тимурбек, Тимур, Надежда, Мадина, Ксения, Кристина, Тимофей.
  • При этом статистика по бракосочетаниям более позитивная. В августе брак заключила 31 пара, при этом разводов зарегистрировали всего 18.

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Маша Шмурыгина, 08.09.2017, 21:02
Тэги: Дети, Статистика
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