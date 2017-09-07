В Свердловской области готовы ко второму туру голосования за губернатора

Если он вдруг понадобится.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В Свердловской области готовы ко второму туру губернаторских выборов, если он понадобится. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 8 сентября, рассказал председатель Избиркома Валерий Чайников.

– Торги мы уже провели, избирательные бюллетени и прочее готовы. После 12 сентября будет точно известно, будет ли второй тур. Там мы подсчитаем и объявим общие результаты и губернаторских, и местных выборов, назовем победителя. Если явка будет более 33%, то выборы признают состоявшимися, – отметил Чайников.

Как он уточнил, в первом туре губернаторских выборов 10 сентября кандидат должен набрать 50% и плюс один голос, чтобы выиграть. Если этого не будет, то второй тур готовы провести 24 сентября.

Как сообщил Чайников, во втором победит тот, за кого проголосует большинство избирателей.

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