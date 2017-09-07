Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях, мокром снеге и заморозках

Циклон накроет регион в ближайшие дни.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Свердловские синоптики и спасатели предупреждают о ливнях, мокром снеге и заморозках.
По прогнозу метеорологов, в регионе в ближайшие дни похолодает до минус 5 градусов в ночное время, сильные дожди будут сменяться мокрым снегом. В областном управлении МЧС предупреждают: такая погода может спровоцировать гололед, налипание мокрого снега на провода, что, в свою очередь, может стать причиной перебоев с электричеством и ДТП.
Свердловчан просят быть осторожными в период неблагоприятных погодных условий: водителям следует быть предельно внимательными и соблюдать ПДД, пешеходы должны передвигаться по скользким дорогам осторожно, в обуви с нескользящей подошвой. Руки лучше освободить от тяжелых сумок, чтобы сохранять равновесие.
- Ранее Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о заморозках в Свердловской области.
- Из-за перепада температур в Екатеринбурге зацвели яблони. Деревья не справились со стрессом из-за резкого похолодания, наступившего после 30-градусной жары.