В Свердловской области особую экономическую зону «Титановая долина» расширят на 300 га

Подрядчика определят 19 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

"Титановую долину" в Свердловской области увеличат на 300 гектаров. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

В документации конкурса указано, что площадь территории проектирования составит 295 гектаров. Стартовая цена аукциона – более 12 миллионов рублей. Подрядчик должен в течение двух месяцев переформатировать границы участков, на которых разместятся резиденты "Титановой долины", с учетом уже существующей инфраструктуры зоны.

Параллельно победитель конкурса должен провести инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания на территории не функционирующего аэропорта "Уктус". Здесь расположится вторая очередь "Титановой долины".