В зоопарке Екатеринбурга родился капуцин

Его пол пока неизвестен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В семействе белоплечих капуцинов зоопарка Екатеринбурга произошло пополнение. В июле этого года у самки Бирюзы родился детеныш, которого она сама выкармливает.

Пока маленький капуцин держится на животе у мамы и не отходит от нее.

Пол обезьяны пока неизвестен, первые четыре месяца малыш будет питаться грудным молоком матери, после чего начнет есть фрукты, овощи и вареную курицу.

Справка:

Капуцины держатся небольшими группами по 10-12 животных, в которых преобладают самки. Общаются между собой при помощи мимики, звуков и различных движений. Группу возглавляет самец-вожак. Питаются растениями, фруктами, насекомыми, птицами и их яйцами.

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