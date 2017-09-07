За два дня до выборов Куйвашев поднял зарплату свердловским чиновникам

Деньги на это предусмотрены в областном бюджете.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о повышении зарплаты чиновникам. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
– Увеличить с 1 октября 2017 года в 1,04 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, – сказано в документе.
В указе говорится, что деньги на повышение зарплаты предусмотрены областным бюджетом.
- Напомним, что 10 сентября пройдут выборы губернатора Свердловской области.
- На пост главы региона претендуют 6 человек.