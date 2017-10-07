Из-за нарушившего на переезде правила Nissan X-Trail пришлось останавливать пассажирский поезд

А сам нарушитель скрылся с места происшествия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В субботу, 7 октября, на переезде станции "Кольцово" водитель иномарки Nissan X-Trail выехал на железнодорожные пути и встал на пути поезда, сообщает РЖД. Из-за этого машинисту пассажирского поезда № 121 "Екатеринбург – Оренбург" пришлось применить экстренное торможение.

Как говорится в сообщении, водитель иномарки проигнорировал запрещающие сигналы и потому может считаться "автохамом", ведь он почти спровоцировал крупную аварию. К счастью, дежурная по переезду вовремя сообщила о внезапно возникшем препятствии.

После того, как шлагбаум поднялся, нарушитель скрылся с места происшествия, а состав выбился из своего расписания на 15 минут. В РЖД потребовали ужесточить штрафы для водителей, которые нарушают правила на железнодорожных переездах.

Вступайте в НАШУ группу "ВКотнтакте" и узнавайте новости первыми!