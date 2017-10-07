Мэр Сысерти предложил отапливать город биткоинами

Глава города заявил, что решил энергетическую проблему. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017 Глава Сысерти предложил перестроить всю систему обеспечения городом теплом, пишет Znak.com. Помимо традиционных котельных в городе можно использовать электроэнергию для майнинговых ферм. По словам мэра, котельные расположены далеко от города, но для строительства новых или модернизации сетей нужны средства. Их можно получить, привлекая инвесторов интересными проектами. – Мир ушел в цифровую эпоху. Это означает, что, кроме коровьей фермы, в Сысерти может появиться майнинговая, - приводит издание слова мэра Дмитрия Нисковских. Город уже обратился к части инвесторов с предложением оценить возможность реализации идеи и строительства электростанции мощностью от 1 до 5 мегаватт.

Биткоины – это виртуальные электронные денежные средства. Ферма биткоинов в простом понимании – большое количество серверов или компьютеров, находящихся в одном помещении и предназначенных для выполнения единственной задачи – майнить биткоины. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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