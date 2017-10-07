Наверх
В честь дня рождения комментатору Дмитрию Губерниеву подарили торт с Шипулиным
16:05, сегодня
Мэр Сысерти предложил отапливать город биткоинами
16:50, сегодня
Собаку-робота с искусственным интеллектом начнут продавать в 2018 году
15:15, сегодня
В Екатеринбурге затопило два этажа торгового центра "Парк Хаус"
14:29, сегодня
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
Перебегала пути и попала под трамвай: на ВИЗе женщина могла погибнуть на рельсах по своей вине
13:47, сегодня
На трассе под Екатеринбургом "Мерседес Бенц" сбил пешехода, который внезапно выскочил под колеса
12:53, сегодня
Семья из Нижнего Тагила собирала деньги на лечение ребенка, а теперь живет в Майами
12:02, сегодня
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
Первому губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 80 лет
11:17, сегодня
Всех задержанных участников митинга в поддержку Навального в Екатеринбурге отпустили
10:39, сегодня
Тагильчанин умер после допроса в полиции
10:39, сегодня
Дистанционное трудоустройство online: методика и инструментарий
Из-за нарушившего на переезде правила Nissan X-Trail пришлось останавливать пассажирский поезд
09:40, сегодня
До конца выходных в Екатеринбурге будет пасмурно
18:50, 07.10.2017
Грабителями ювелирного магазина в Екатеринбурге оказались двое пермяков
18:12, 07.10.20171
Капитальный ремонт подвальных помещений: что включает в себя данный вид работ
Полиция задержала главу екатеринбургского штаба Навального
16:55, 07.10.2017
Вокруг "Екатеринбург Арены" высадили деревья
16:14, 07.10.2017
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Глобус"
14:26, 07.10.20172
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Федрезерв снизил аппетит к риску на emerging markets
Куйвашев поздравил Путина с юбилеем
13:57, 07.10.20171
В Екатеринбурге нашли лягушек-мутантов
12:58, 07.10.2017
Скончался директор санатория "Обуховский" Альберт Макарян
12:19, 07.10.2017
За один час в Екатеринбурге сгорели четыре машины и квартира
11:43, 07.10.2017
Стали известны сроки открытия движения на улице Мамина-Сибиряка
11:19, 07.10.2017
В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
10:28, 07.10.20171
Без взрывов и шоу: в мэрии Екатеринбурга объяснили, как будут сносить Макаровский мост
20:44, 06.10.2017
Уральскому бойцу ММА Ивану Штыркову предложили сыграть в голливудском фильме
19:53, 06.10.2017
За сутки до пикета в поддержку Навального свердловская полиция обратилась к жителям Екатеринбурга
19:07, 06.10.2017
МЧС предупредило уральцев об усилении ветра в Свердловской области
18:45, 06.10.2017
Блогер Илья Варламов проедет по малым городам Свердловской области
18:20, 06.10.2017
Без "билета" домой не пустят: Екатеринбург ждут большие перекрытия из-за ЧМ-2018
18:08, 06.10.2017
Муниципалитеты Свердловской области получат 9 миллиардов рублей
17:59, 06.10.2017
Ледовый городок-2018 на площади будет больше прошлогодних
17:45, 06.10.2017
В Екатеринбурге несколько десятков детей госпитализированы с менингитом
16:09, 06.10.2017
В Нижнем Тагиле снимут телесериал про школьников
15:56, 06.10.2017
В Екатеринбурге эвакуировали салон красоты
15:41, 06.10.2017
Свердловская область попала в семерку регионов с наибольшим числом пострадавших от клещей
15:35, 06.10.2017
Красиво, но долго и непонятно: рецензия на фильм "Бегущий по лезвию 2049"
15:15, 06.10.2017
В Свердловской области КамАЗ с грузом щебня обрушил мост и упал в реку
15:14, 06.10.2017
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
14:53, 06.10.2017
Россель высказался против строительства храма-на-воде
14:26, 06.10.20173
На трассе Пермь – Екатеринбург уберут левый поворот на Дружинино
13:45, 06.10.2017
В Ботаническом саду Екатеринбурга ждут урожая бананов, апельсинов, папайи и гуавы
12:53, 06.10.2017
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе Vietmon
12:37, 06.10.2017
В Свердловской области можно сообщить о пьяном водителе по Viber или WhatsApp
11:53, 06.10.2017
Свердловская ГИБДД выиграла суд против "Магнита"
11:24, 06.10.2017
Мужчина упал на рельсы в метро Екатеринбурга
10:54, 06.10.20171
В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за визита Чайки
10:45, 06.10.2017
Свердловчанин получил реальный срок за вождение в пьяном виде
10:27, 06.10.2017
На ЕКАДе фура насмерть сбила пешехода
10:19, 06.10.2017
Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский стал лучшим из россиян на чемпионате мира
09:53, 06.10.2017
Дни Эрмитажа в Екатеринбурге с Константином Хабенским
09:36, 06.10.2017
В Екатеринбурге Solaris сбил подростка
09:26, 06.10.2017
Выходные в Екатеринбурге c 7 по 8 октября: знакомимся с Зинаидой, идем к Аватару и спасаем золото с Безбашенными
09:00, 06.10.2017

Мэр Сысерти предложил отапливать город биткоинами

Мэр Сысерти предложил отапливать город биткоинами
16+
Фото: wikipedia.org
Глава города заявил, что решил энергетическую проблему.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

Глава Сысерти предложил перестроить всю систему обеспечения городом теплом, пишет Znak.com. Помимо традиционных котельных в городе можно использовать электроэнергию для майнинговых ферм.

По словам мэра, котельные расположены далеко от города, но для строительства новых или модернизации сетей нужны средства. Их можно получить, привлекая инвесторов интересными проектами.

– Мир ушел в цифровую эпоху. Это означает, что, кроме коровьей фермы, в Сысерти может появиться майнинговая, - приводит издание слова мэра Дмитрия Нисковских.

  • Город уже обратился к части инвесторов с предложением оценить возможность реализации идеи и строительства электростанции мощностью от 1 до 5 мегаватт.
  • Биткоины – это виртуальные электронные денежные средства. Ферма биткоинов в простом понимании – большое количество серверов или компьютеров, находящихся в одном помещении и предназначенных для выполнения единственной задачи – майнить биткоины. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 08.10.2017, 16:50
Тэги: ЖКХ, Необычное
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Производство Происшествия Транспортная реформа Шоу-бизнес Бизнес Бэби-боксы Расстрел на Депутатской Дело Пьянкова Убийство Ирины Вахрушевой Жизнь в городе Деньги Фото Опрос Новости дня Психология Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Школа Новый год Приостановка полетов в Египет Храм святой Екатерины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Лайфхак Парковки Убийство в Рахмангулово Интервью Мужчины Общественный транспорт Приговор Лошагину Коллекторы Ту 154 Суд Дом-2 МЧС Волейбол Погода Еда Экономия Музыка Позитив Расписание Семья Сибирская язва ИГИЛ ЗАГС Грипп в Екатеринбурге Баскетбол Ошибки врачей Репортаж Мотоциклы Эксклюзив Конкурсы ГИБДД Снос монастыря на Качканаре Катастрофа Секс Авто Туризм Женщины Футбол Горящие авто Грипп Война ритуальных агентств Здоровье ЧМ-2018 Рейтинг Недвижимость Свердловской области Ловец покемонов Недвижимость Мультимедиа Путин История Екатеринбурга Кризис и санкции Интернет Культура Отношения Образование Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Необычное Студенты ВУЗ Искусство Крушение самолета под Ростовом Доска позора Отдых Смерть Высокие технологии Красота ДТП Политика Религия Дорожные воины История успеха Растения Рецензия 9 мая Расстрел Криминал Мода Биатлон Медицина Пусть говорят Хоккей Гололед Финансы Тест В Екатеринбурге -40 градусов Дороги Статистика Пожар Строительство Хэллоуин-2015 Мировые новости Дети Взрыв ЖКХ Новости России Екатеринбуржцы в разных странах Личное Истории 9 мая Взятки Мистика Скорая помощь Экономика Животные Военный репортаж Скандал с Новиковым Видео Розыск Корь Ельцин-центр В Египте разбился самолет с российскими туристами Афиша ЖКХ Свердловской области Горячее Развлечения Самолет Минобороны упал в Якутии Новости Транспорт Слухи Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Знаменитости Голодовка в колонии Кто заработал Спорт СМИ Обрушение крыши на Калинина Скандалы Выставки Самолет

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru