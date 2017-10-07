Юбиляр по-прежнему активно работает в политике.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В воскресенье, 8 октября, первому губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 80 лет, сообщает департамент информполитики губернатора.

Накануне в области открылся большой выставочный проект, посвященный юбилею первого губернатора. Кроме того, Эдуард Россель остался членом Совета Федерации для защиты интересов Свердловской области в парламенте. Вновь избранный глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о наделении Эдуарда Росселя соответствующими полномочиями.

Эдуард Эргартович Россель родился 8 октября 1937 года в Горьковской области, по национальности немец. С июля по ноябрь 1993 года был единственным на такой должности "губернатором Уральской республики".

Губернаторы Свердловской области с 1995 года с учетом выборов:

Эдуард Эргартович Россель: с 1995 по 2009 год; Александр Сергеевич Мишарин: с 2009 по 2012 год; Евгений Владимирович Куйвашев: с 2012 по настоящее время.

Ранее НАША писала, что Эдуард Россель выступил против сноса телебашни в Екатеринбурге.

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