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Самолет из Дубая не смог приземлиться в Екатеринбурге, а рейс в Грецию задержался на шесть часов

Самолет из Дубая не смог приземлиться в Екатеринбурге, а рейс в Грецию задержался на шесть часов
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Фото: архив НАШЕЙ
Воскресенье стало неудачным днем для многих прилетающих и улетающих пассажиров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В воскресенье из-за скользкой полосы в аэропорту не смог приземлиться самолет из Дубая. По данным авиакомпании Flydubai, "из-за низкого сцепления с полосой" экипаж решил не рисковать и уйти на аэродром в Челябинске. Все пассажиры уже доставлены в уральскую столицу автобусом. 

Как пояснили в Кольцово, аэропорт работает в штатном режиме, проблем с посадкой у других бортов не было. 

Сегодня же рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Ираклион (Греция) задержан более чем на шесть часов по техническим причинам. По данным онлайн-табло Кольцово, самолет в Грецию должен был вылететь в 13.25 мск 8 октября, сейчас время вылета – 19.30 мск.

  • Также в воскресенье стало известно, что рейс из Барселоны авиакомпании "Россия" не обеспечил пассажиров горячим питанием. Произошло это из-за технического сбоя в системе обеспечения питания на борту. Шесть часов пассажиры летели голодными. Им предложили поменять билеты на более поздний рейс или лететь без питания, но пассажиры выбрали второй вариант. 

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Галина Исакова, 08.10.2017, 19:43

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