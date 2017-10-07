Самолет из Дубая не смог приземлиться в Екатеринбурге, а рейс в Грецию задержался на шесть часов

Воскресенье стало неудачным днем для многих прилетающих и улетающих пассажиров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В воскресенье из-за скользкой полосы в аэропорту не смог приземлиться самолет из Дубая. По данным авиакомпании Flydubai, "из-за низкого сцепления с полосой" экипаж решил не рисковать и уйти на аэродром в Челябинске. Все пассажиры уже доставлены в уральскую столицу автобусом.

Как пояснили в Кольцово, аэропорт работает в штатном режиме, проблем с посадкой у других бортов не было.

Сегодня же рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Ираклион (Греция) задержан более чем на шесть часов по техническим причинам. По данным онлайн-табло Кольцово, самолет в Грецию должен был вылететь в 13.25 мск 8 октября, сейчас время вылета – 19.30 мск.

Также в воскресенье стало известно, что рейс из Барселоны авиакомпании "Россия" не обеспечил пассажиров горячим питанием. Произошло это из-за технического сбоя в системе обеспечения питания на борту. Шесть часов пассажиры летели голодными. Им предложили поменять билеты на более поздний рейс или лететь без питания, но пассажиры выбрали второй вариант.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!