Семья из Нижнего Тагила собирала деньги на лечение ребенка, а теперь живет в Майами

Скандальную ситуацию обсудили на Первом канале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

На своей странице в "Фейсбуке" общественник Егор Бычков рассказал об участии в программе "Мужское и женское" на Первом канале. Программа была посвящена скандальной истории семьи Гулиных из Свердловской области.

Напомним, на лечение ребенка в Нижнем Тагиле были собраны деньги. Позже появилась информация, что Гулины перебрались для этих целей в Майами, однако сняли там дорогое жилье и в целом живут не по средствам. Узнав об этом, уральцы обвинили родителей в расточительной трате денег от благотворителей.

Егор Бычков, который принимал участие в программе, после эфира написал на своей странице:

- По записи может сложиться впечатление, что типа я их обвинил в мошенничестве, но в студии разобрались, что они не мошенники. В действительности, я их ни в каком мошенничестве никогда не обвинял. Только в лицемерии и необоснованных тратах. Что и было всеми дружно подтверждено в эфире. И доказано научным путем мной. 99% моей прямой речи вырезали.

Сами родители больного ребенка заявили, что все собранные деньги направлены исключительно на лечение сына, а те, кто на них наговаривает, делают это из зависти.

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